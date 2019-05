Flächendeckend Tempo 30, Flugreiseverbot für Beamte im Dienst, autofreie Innenstadt: Die Stadt Bern hat am Montag einen breiten Massnahmen-Katalog vorgestellt, um die CO2-Emissionen der Gemeinde zu senken. «Es ist fünf vor zwölf», sagte Stadtpräsident von Graffenried an der Pressekonferenz. Dieser Meinung ist auch Milo Scherer, der Teil der aktiven Klimajugend ist. Der 17-Jährige begrüsst die Massnahmen der Stadt: «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.» Er wertet das Handeln der Stadt Bern als starken Erfolg der Klimastreiks von Jugendlichen: «Es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir Druck auf die Politik machen.» Scherer hofft nun, dass weitere Städte und Kantone dem Tatendrang Berns folgen.

Die zusätzlichen Massnahmen der Stadt hält der Berner für sinnvoll. «Wir müssen vom motorisierten Individualverkehr wegkommen», so der Klima-Aktivist. Deshalb sollte die Stadt Anreize für die Bürger schaffen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Dies sieht auch Gemeinderätin Ursula Wyss so: «Es braucht Massnahmen, damit es unattraktiver ist, mit dem Auto bis in die Stadt zu fahren.» Dies soll etwa mit verteuerten Parkplätzen erreicht werden.

«Ehrgeiziges Ziel»

Insgesamt 22 Massnahmen hat die Stadtregierung gestern präsentiert. Damit sollen die städtischen CO2-Emissionen bis 2035 auf eine Tonne CO2 pro Kopf und Jahr gesenkt werden. Die Pro-Kopf-Emissionen konnten in der Stadt Bern in den letzten acht Jahren bereits auf fünf Tonnen pro Kopf gedrückt werden.

Thomas Stocker, Professor für Klima und Umweltphysik an der Uni Bern, spricht von einem «ehrgeizigen Ziel» und einem Schritt in die richtige Richtung: «Autos stossen viel Klimagase aus und wenn man die Fahrten reduzieren kann, hat das auf jeden Fall eine Wirkung.»

Solche hoch gesteckten Ziele seien notwendig, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Urbanen Zentren kämen im Kampf gegen den CO2-Ausstoss ohnehin eine wichtige Rolle bei: «Städte können hier sehr viel bewirken.»

