«Meist fliessen auch beim Vater Tränen»

Es sind entscheidende Momente, die oft über Leben und Tod entscheiden: Wenn ein Kind unmittelbar nach der Geburt medizinische Probleme hat, muss es möglichst rasch behandelt werden. Das Kind wird häufig in ein spezialisiertes Spital gebracht – und oft finden die Eltern dort kein Zimmer mehr.

Katharina Jenzer arbeitet als freiberufliche Hebamme in der Region Bern-Thun. Sie betreut Schwangere, begleitet Haus- und Beleggeburten und macht Wochenbettbetreuungen. Katharina Jenzer arbeitet als freiberufliche Hebamme in der Region Bern-Thun. Sie betreut Schwangere, begleitet Haus- und Beleggeburten und macht Wochenbettbetreuungen.

In den Kommentaren zum 20-Minuten-Artikel ist eine rege Diskussion entbrannt, ob und wie man eine frischgebackene Mutter und ihr Kind bei allfälligen medizinischen Problemen trennen kann.

20 Minuten wollte von einer Spezialistin wissen, wie sich die Situation präsentiert, insbesondere im Kanton Bern.

Frau Jenzer, Sie sind als freiberufliche Hebamme tätig. Wie denken Sie über das Thema?

Für mich wird das Ganze überbewertet. In der Schweiz ist es ein normales Prozedere, wenn das Kind nach der Geburt nicht gesund ist. Anschliessend schaut man jeweils, dass die beiden möglichst rasch wieder zusammengeführt werden.

Viel Lärm um nichts also?

Ja. Die Eltern kommen wieder dazu, wenn das Kind stabilisiert ist. Hat aber jemand ein medizinisches Problem – und das kann durchaus auch die Mutter sein – werden die beiden direkt nach der Geburt vorübergehend getrennt.

Das klingt jetzt, als sei eine solche Trennung für die Mutter völlig normal...

Das habe ich nicht gesagt. Für die Mutter ist es mega hart. Auch für den Vater, meist fliessen da auch Tränen. Es ist deshalb unbedingt notwendig, dass geschulte Personen alles in Ruhe erklären. Man muss bedenken, dass es solche Trennungen immer geben kann. Wir als Hebammen und andere Fachleute geben unser Bestes, dass wir die Trennung auffangen können. Die meisten Eltern verstehen auch die Notwendigkeit einer Trennung. Das Bonding, also die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind, wird durch die kurzzeitige räumliche Distanz zwar gestört aber kann durch Re-Bonding später wieder aufgearbeitet werden.

Wie erleben sie die Trennung von Mutter und Kind in Ihrer täglichen Arbeit?

Wie gesagt kommt diese Trennung in der Praxis häufig vor. Es wäre auch falsch zu sagen, dass eine Häufung festzustellen wäre. Ich weiss aus meinen beruflichen Erfahrungen, dass sich die Ambulanz der Kinderklinik (Storchentaxi) professionell und mitfühlend um die Neugeborenen kümmert. Man informiert die Eltern und schildert ihnen die Lage. Gemeinsam mit der Mutter versucht man eine Lösung zu finden. Ausserdem ist es so, dass Mütter und Kinder nicht auf der gleichen Abteilung sind. Bei einer Trennung machen wir immer ein Bild des Kindes, das wir der Mutter geben.

Ist es prinzipiell nicht möglich, dass die Mutter und das Neugeborene zusammenbleiben?

Ich war sehr lange als Pflegefachfrau tätig und machte den Ambulanzdienst. Deshalb kann ich beurteilen, dass eine Trennung in diesem Fall medizinische Realität ist. Durch meinen Beruf bin ich in der ganzen Welt herumgereist. Ob Afrika, Papua-Neuguinea oder Neuseeland, nirgendwo ist eine Mutter mit ihrem Kind zusammen, wenn eine Notsituation stattfindet. Wenn die Mutter auf der Kinderklinik hospitalisiert wäre, wäre es wie wenn jemand, der einen Herzinfarkt hat, auf der Orthopädie landet.

Offenbar mussten sich viele Eltern selbst um einen Transport zum Spital kümmern. Muss das sein?

Eltern können nie selber mit der Ambulanz mitfahren, da hat es keinen Platz. Ausserdem möchten viele Eltern den Transport selber organisieren und werden vom Spitalpersonal darin unterstützt. Wenn das Kind beim Spital ankommt, kümmern sich mehrere Personen intensiv darum. Es ist wichtig, dass der Vater zuerst noch bei der Mutter bleiben kann, damit er sie in den Arm nehmen und trösten kann.