CNN preist Bern als touristenfreies Paradies an

Venedig, Dubrovnik, Barcelona oder Amsterdam – immer mehr europäische Städte klagen über die Touristenmassen, von denen sie gerade in der Hauptsaison regelrecht überflutet werden. Gerade junge Reisender wollen dem sogenannten Overtourism vermehrt entfliehen und suchen daher nach weniger überfüllten Reisezielen.

Diesem Wunsch hat sich CNN Travel angenommen: In einem Artikel mit dem Titel «20 beautiful European cities with hardly any tourists» («20 wunderschöne europäische Städte mit fast keinen Touristen») empfiehlt das Reiseportal Destinationen, wo man sich nicht durch die Massen der Selfie-Touristen kämpfen müsse. Darunter finden sich Städte wie Antwerpen, Sarajevo, Aberdeen, Tiflis – und Bern.

Akzeptanz von Sightseeing-Touristen schwindet

Die Bundesstadt, so viel steht fest, ist kein zweites Venedig – aber eben auch keine touristenfreie Enklave. 2018 verzeichnete Bern rund eine halbe Million Gästeankünfte. Das ist ein Zuwachs von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit klarer Rekord. Auch im Frühling dieses Jahres sind die Zahlen gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Die Berner Tourismus-Organisation Bern Welcome rechnet auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem leichten Gästeanstieg.

Sven Gubler, interimistischer Leiter von Bern Welcome, freut sich sowohl über die steigenden Logiernächte als auch über Berns Aufnahme in die CNN-Auswahl. Zugleich beobachtet er die jüngste Entwicklung mit Sorge: So sei eine Zunahme an Sightseeing-Touristen ohne Übernachtung zu beobachten, die vor allem die Untere Altstadt betreffe. «Reisen Gäste nur für ein Selfie vor dem Zytglogge an, ohne in der Stadt zu bleiben, sich zu verpflegen, einzukaufen oder zu übernachten, so ist dies sicherlich nicht in unserem Interesse» stellt Gubler klar. Diese Form von Tourismus bringe kaum Wertschöpfung und habe ein zunehmendes Akzeptanzproblem in der Bevölkerung.

«Phänomen müssen wir kritisch anschauen»

Dieser Ansicht ist auch Barbara Geiser, Präsidentin der Vereinigten Altstadtleiste. Die Berner Altstadtleisten würden demnächst zusammenkommen und die aktuelle Situation besprechen. Wichtig sei, zwischen verschiedenen Formen des Tourismus zu unterscheiden: Hier der Individualtourist, der sich intensiv mit der Stadt auseinandersetzt, dort die Massentouristen, die mit den Reisecars ankommen und zu Hunderten gleichzeitig in die Gassen gespült werden. «Diese nehmen vergleichsweise viel Platz ein, konsumieren in der Stadt aber herzlich wenig», sagt Geiser. «Dieses Phänomen müssen wir kritisch anschauen.»

Grundsätzlich findet Geiser aber, dass Bern seinen Platz in der CNN-Liste redlich verdiene: «Verglichen mit anderen europäischen Städten können sich Touristen hier sehr gut bewegen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.»

Kein Geld für Influencer

Vieles, was die Beliebtheit einer Stadt steigern kann, entzieht sich laut Gubler dem Einfluss der Tourismusbüros. «Ein Artikel wie jener von CNN kann durchaus dazu führen, dass Leser Bern auf ihre Bucket-List setzen», sagt er. Auch der globale Trend hin zum Städtetourismus dürfte bei Berns wachsender Popularität eine Rolle spielen.

Schliesslich würden Beispiele wie die Schliessung des Berggasthauses Aescher zeigen, dass auch soziale Medien viel dazu beitragen könnten, dass ein Ort an Beliebtheit gewinne oder gar «gehypt» werde. Gubler: «Wir arbeiten aber bewusst nicht mit Influencern zusammen, die uns beispielsweise eine zahlende Partnerschaft vorschlagen.»

