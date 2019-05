Kurz nachdem ein Leser-Reporter beim Berner Wankdorf am Donnerstagnachmittag in die Autobahn A6 eingebogen war, musste er sich die Augen reiben: Auf dem Pannenstreifen in Richtung Ostring war eine Velofahrerin mit Kinderanhänger unterwegs. «Ich dachte nur: Puh, das ist aber eine recht gefährliche Angelegenheit», sagt er. Und: «Hoffentlich war da kein Kind drin.» Sehen können habe er dies leider nicht.

Zahlreiche Autos hätten gehupt, um die Frau auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. «Das schien sie aber nicht weiter zu stören. Sie wirkte ruhig und gelassen», so der Leser-Reporter.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, in diesem Zusammenhang bereits um etwa 10:50 Uhr eine Meldung erhalten zu haben. «Wir gingen daraufhin vor Ort, konnten aber keine Velofahrerin antreffen», sagt Sprecher Dino Dal Farra auf Anfrage. Weitere Massnahmen seien keine vorgesehen. Dass sich Fussgänger oder Velofahrer auf die Autobahn verirrten, komme hin und wieder vor.

(sul)