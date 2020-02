«Was zum Teufel ist das?›»

Beim Spazieren in einem Waldstück bei Moosseedorf BE stach es Leser-Reporterin Silvia Luginbühl sofort ins Auge: «Es war ganz weiss und hob sich gut vom braunen Laubboden ab.» An mehreren Stellen fand sie abgebrochene Äste auf denen sich dünne Eisstränge gebildet hatten. «Die Gebilde waren extrem filigran und faszinierend. Aber sie zerfielen sofort, wenn ich sie berührte.» Der Fund habe ihr keine Ruhe gelassen. Zuhause habe sie gleich mit Recherchieren begonnen und herausgefunden, dass es sich dabei um Haar-Eis handelt.

Christian Mätzler ist emeritierter Professor an der Uni Bern. Der Physiker beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Phänomen: «Haar-Eis entsteht nur unter bestimmten Bedingungen.» So müssten die Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und die Luft genügend Feucht sein. «Das Haar-Eis bildet sich nur auf totem Hartholz, das mit einem speziellen Pilz befallen ist.» Dieser sorge dafür, dass das Eis von den Poren des Holzes nach aussen wachse. «Die ‹Haare› besitzen einen Durchmesser von lediglich etwa 0.01 Millimeter und können bis zu 30 Zentimeter lang werden.» Die Büschel würden richtigen Frisuren gleichen: «Sie haben scheiteln und Locken.»

Öfters zu finden

Heute wie Haar-Eis einfacher zu finden als früher: «Weil die Winter weniger schneereich sind und die Temperaturen oft nicht mehr so tief, findet man sie leichter im Wald.» Seit ihrem ersten Fund Anfang Monat hat auch Leser-Reporterin Silvia Luginbühl bereits mehrere neue Entdeckungen gemacht: «Das Phänomen fasziniert mich. Ich suche jetzt bei Waldspaziergängen danach.»

(cho)