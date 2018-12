Die Kreuzung beim Restaurant Bierhalle in Biel bereitet der dreifachen Mutter Dijana B.* (33) seit längerem Kopfzerbrechen. Dort steht eine Lichtsignalanlage (LSA) mit sogenanntem Konfliktgrün: Die Fahrzeuge auf der Bözingenstrasse haben zur gleichen Zeit grün wie die Fussgänger auf der Schlösslistrasse.

Das Problem: Der Winkel zwischen den beiden Strassen ist eher spitz, weshalb das Restaurant Bierhalle an der Ecke die Warnlampe am Signalpfosten bei der Schlösslistrasse verdeckt. Autofahrer sehen Fussgänger und Warnlampe folglich erst spät, wenn sie scharf rechts einbiegen – und müssten teils heftig bremsen, sagt B.

Den Fussgängerstreifen benutzen viele Schulkinder – auch die neunjährige Tochter von B. «Kürzlich kam sie weinend nach Hause und erzählte mir, sie sei beinahe angefahren worden», sagt die Mutter. Ab nächstem Jahr sollen auch die beiden jüngeren Töchter ihren Schulweg allein meistern. Wohl ist es B. bei dem Gedanken nicht: «Ich habe Angst um das Leben meiner Kinder.» Im letzten Mai tat sie sich deshalb mit anderen besorgten Eltern zusammen und wandte sich in einem Schreiben an das Bieler Polizeiinspektorat.

«Keine problematische Verzweigung»

Dieses sieht jedoch aktuell keinen Handlungsbedarf. «Die Ampelsteuerung entspricht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen», heisst es im Antwortschreiben. Im Weiteren sei eine Anpassung der Ampelsteuerung auf dieser Verzweigung nicht möglich, «da sich sonst andere Konflikte ergeben» würden.

Pablo Donzé, Leiter Bereich Verkehr der Stadt Biel, hält auf Anfrage von 20 Minuten fest: «Die Sicherheit auf Schulwegen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.» Auch deshalb habe man den Verkehrsknoten im Sommer nachgerüstet. «Es wurden sowohl an der Ampel auf der Bözingenstrasse als auch am Signalpfosten für die Fussgänger auf der Schlösslistrasse Warnblinker angebracht», sagt er. So würden die Autofahrer angeleitet, auf den Fussgängerverkehr zu achten. Für Donzé ist deshalb klar: «Es handelt sich hierbei um keine problematische Verzweigung.» Das Verhalten einzelner Verkehrsteilnehmer liege nicht in der Verantwortung der Stadt.

LSA mit Konfliktgrün hätten sich flächendeckend in der Stadt bewährt. «Wir haben keine grösseren Unfälle mit Konfliktgrün registriert», sagt der Verkehrsplaner. Eine Anpassung der Ampelsteuerung dahingehend, dass den Fussgängern auf der Bierhalle-Kreuzung eine separate Grünphase zukommt, sei ausgeschlossen. Donze: «Dadurch würde die Verkehrskapazität zu sehr eingeschränkt – vor allem am Abend, wenn es ohnehin zu Rückstau kommt.»

«Kinder können Situation nicht einschätzen»

Weniger wohlwollend steht die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) dem Konfliktgrün gegenüber. «Wir sind klar keine Befürworter von Anlagen mit Konfliktgrün, denn wir haben die Sicherheit im Fokus», sagt Patrick Eberling, Leiter Verkehrstechnik. Solche LSA entstünden in der Praxis aus der Not, wenn ein Knoten leistungsfähiger eingerichtet werden solle. «Dieses Mehr an Leistungsfähigkeit erfolgt auf Kosten der Verkehrssicherheit», so Eberling.

Besonders problematisch seien LSA mit Konfliktgrün für Kinder der ersten und zweiten Primarschulklasse. Eberling: «Diese noch sehr jungen Kinder können nicht gleichzeitig auf das grüne Signal für den Fussgänger achten und einschätzen, ob das sich nähernde Fahrzeug auch tatsächlich anhält.»

*Name der Redaktion bekannt