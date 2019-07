Dem Chauffeur wurde schwarz vor Augen

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr ist es östlich des Spreitgrabens, in der Nähe des Dorfes Guttannen BE, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Reisecar kam von der Strasse ab und rollte eine Böschung hinunter. Im Car befand sich im Moment des Unfall lediglich der Fahrer.

Das Fahrzeug stoppte gerade noch rechtzeitig: 50 Meter weiter unten wäre der Bus in den Spreitengraben gestürzt, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Der Fahrer fühlte sich unwohl

«Der Chauffeur hielt auf einer Leerfahrt aus dem Wallis kommend infolge körperlichen Unwohlseins auf dem 100 Meter oberhalb des Spreitgraben-Kehrtunnels liegenden Ausstellplatz an. Noch bevor er die Feststellbremse zum Blockieren des Busses betätigen konnte, wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen», so Emanuel Schläppi, Geschäftsleiter der Oberland Reisen.

Infolgedessen rollte der Reisecar 20 Meter die Böschung hinunter. Dort wurde er von Büschen und durch die einsinkenden Räder gebremst. Erst als das Auto zum Stillstand kam, habe der Fahrer sein Bewusstsein wieder erlangt. Er wurde zur Kontrolle in Spital gebracht. «Inzwischen geht es ihm den Umständen entsprechend gut», meint Schläppi.

Schadenshöhe ist noch unbekannt

Am Montagnachmittag wurde der 15 Tonnen schwere Car aus der steilen Böschung heraus gehievt. Ein Pneukran, ein Bergungstruck und zwei assistierende LKWs mussten dafür aufgeboten werden. Die Bergung dauerte mehrer Stunden und war komplex.

Die Strasse musste für vier Stunden gesperrt werden und von der Kantonspolizei gesichert. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Am Car waren jedoch keine sichtbaren Schäden erkennbar.

