Das sind die sieben Horror-Hochzeiten der Leser

Für ein junges Paar war die Hochzeit im Solothurner Kapuzinerkloster nicht nur ein freudiges Ereignis: Während des Festes bereicherte sich eine unbekannte Person am Gabentisch und stahl Bargeld und Geschenke.

«Was haben Sie Schlimmes auf Hochzeiten erlebt?», fragte 20 Minuten seine Leser. Nachfolgend einige Anekdoten von Gästen – und Brautpaaren:

Das besetzte Hotelzimmer

«Gegen Ende einer Hochzeit war ich zusammen mit anderen Gästen an der Hotelbar eines 4-Sterne-Hotels. Das Hochzeitspaar verabschiedete sich gut gelaunt bei uns und wollte in sein reserviertes Hotelzimmer. Nach etwa fünf Minuten kamen die beiden schockiert zurück und berichteten, dass in ihrem Zimmer bereits ein Paar am Schlafen sei. Das Zimmer wurde also doppelt belegt. Hinzu kam, dass der Hoteldirektor bereits zu Hause war und nur noch Serviceangestellte und Küchenarbeiter vor Ort waren. Bis das Hochzeitspaar doch noch ein Zimmer bekam, verging fast eine Stunde. Die Wartezeit verbrachten sie dann wohl oder übel bei uns an der Bar.» Jürg, Frutigen

Der schlampige Caterer

«Bei unserer Hochzeit vor zwei Wochen hatten wir ein Riesen-Catering für den Apero bestellt und bezahlt. Als wir nach der Trauung mit unseren 100 Gästen aus der Kirche kamen, war rein gar nix da – der Caterer hatte uns vergessen. Bei 30 Grad war das nicht so lustig ohne Getränke. Nach 15 Minuten kam er dann mit warmen Getränken ein bisschen Brot und Trauben.» Anonym

Der lästige Nörgler

«An meiner Hochzeit tauchte ein Bekannter mit seiner Tochter auf, der er versprochen hatte, sie sei das Blumenmädchen. Wir wussten davon nichts. Das wäre ja nur halb so schlimm gewesen, aber der nette Herr fragte mich ernsthaft in genervtem Ton, wieso mein Kleid nicht länger sei und ich keinen Schleier trage. Ausserdem folgten sie uns ins Standesamt zur Trauung, wo sonst nur die Familie und engsten Freunde anwesend waren.» Melia

Die undankbare Braut

«Vor einigen Jahren organisierte und finanzierte ich für eine Freundin den Polterabend, was nicht ganz günstig war. Dies erachtete ich als Hochzeitsgeschenk. Nach der Trauung teilte mir die Braut mit, dass sie mein Geschenk vermisste. Ich erklärte ihr, dass ich den Polterabend bezahlt habe, was locker 500 Franken ausmachte. Dies war ihr leider nicht mehr bewusst und ich erhielt keinen Dank dafür, weder schriftlich noch mündlich. Leider brach die Freundschaft danach auseinander.» Katy-Mia, Zürich

Der geistig abwesende Bräutigam

«Der Bräutigam hat sich während des Hochzeitsfests nahezu ausschliesslich mit seinem Handy beschäftigt. Nichts Überlebenswichtiges zwang ihn, dies zu tun, er tat es aus purem Desinteresse am Fest als solches. Auf freundliche Hinweise, mal das Handy wegzulegen, reagierte er unwirsch. Wäre es nach ihm gegangen, hätte eine Unterschrift auf dem Standesamt, ohne Geschwafel dazu, genügt. Notabene: Er liebt seine Frau, er ist nur nicht sehr romantisch.» Mona, Horgen

Die entstellte Leinwand

«Unsere Freunde haben bei ihrer Hochzeit eine grosse Leinwand, Farben und Pinsel bereit gestellt, damit sich jeder verewigen konnte. Das Resultat sah sehr bunt aus und das Hochzeitspaar war happy. Bloss haben sich die Kinder, als alle am Feiern waren, kreativ betätigt. Am nächsten Morgen traf die Braut fast der Schlag: Die Leinwand war dunkelblau-schwarz – und landete sogleich im Abfall.» Sam, Gland

Die prügelnden Argentinier

«An der Hochzeit meines Cousins haben sich die Gäste aus Argentinien dermassen volllaufen lassen, dass sich am Schluss des Abends ein Pärchen geprügelt hat. Eine Besucherin hat zudem den männlichen Gästen ständig an den Hintern gefasst. Die Hochzeit fand im tiefsten Süditalien statt. Man kann sich vorstellen, was das für ein Skandal war.» Lou, Luzern





