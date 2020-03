Berner H&M wegen Coronavirus geschlossen

Der H&M in der Berner Spitalgasse hat heute Morgen seine Türen nicht geöffnet. Statt Kunden und Mitarbeiter treiben nach 9 Uhr eilig Männer in Ganzkörper-Schutzanzügen und Atemmasken durch den Laden. Sie putzen Oberflächen, versprühen Flüssigkeit mit einem Zerstäuber. Eine Leser-Reporterin hat die Szene beobachtet: «Sie tragen richtige Schutzanzüge, sogar die Schuhe sind eingepackt, und sie desinfizieren den ganzen Laden.» Das habe sicherlich mit dem Coronavirus zu tun. Die Szene mache ihr Angst.

Laut weiteren Leser-Reportern wurde die Filiale aufgrund eines Coronavirus-Falls geschlossen: «Die Filiale wird bewacht, ein Putzkommando desinfiziert das Innere des Geschäfts.» Laut dem Mann, der anonym bleiben möchte, hat sich eine H&M-Praktikantin bei ihrem Freund mit dem Coronavirus infiziert. Dieser habe sich erst kürzlich in Italien aufgehalten.

«In Schutzanzügen desinfizieren sie den H&M»

Kunden nicht informiert

«Nach der Arbeit ging sie gestern direkt zum Arzt und informierte H&M nach dem positiven Test», so der Leser-Reporter. Kurz nach 18 Uhr sei die Filiale in Bern dann geschlossen worden. Trotz des positiven Coronavirus-Falls seien Passanten oder Kunden nicht aufgeklärt worden: «Es steht einfach, die Filiale sei geschlossen – aber nicht, wieso.»

In der Tat informiert am Eingangsbereich ein Ausdruck die Kunden lediglich mit folgenden Zeilen: «Unser H&M-Store hat geschlossen. Den nächsten H&M-Store findet ihr in eurer Nähe ...»

Positiver Corona-Test

H&M bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass jemand vom Personal positiv auf CoVid-19 getestet worden sei. Für H&M habe die Sicherheit der Mitarbeitenden und Kunden absolute Priorität, heisst es in einem Schreiben des Unternehmens: «Aus diesem Grund haben wir frühzeitige Sicherheits- und Präventivmassnahmen ergriffen und den Store an der Spitalgasse 40 in Bern vorübergehend geschlossen.»

(cho/dk/bd)