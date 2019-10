«Die Schweiz hinkt hier um Jahre hinterher»

Für fast 200 20-Minuten-Leser ist klar: Das Countdown-Ampel-System soll unbedingt in der Schweiz eingeführt werden. Ab Ende Dezember werden die Ampeln rund um den Bahnhof Bern neu mit einem Countdown ausgestattet werden. Dieser zeigt den Fussgängern bei Rot an, wie lange sie noch warten müssen. «Die Fussgänger sollen genau sehen, wie lange es noch dauert, bis die Ampel auf Grün wechselt», sagt Karl Vogel, Verkehrsplaner der Stadt Bern.

«Sollte man flächendeckend einführen»

Die meisten 20-Minuten-Leser begrüssen das neue System. So kommentiert etwa Tom 68: «Ich wäre sehr dafür, dieses System in der Schweiz flächendeckend einzuführen.» Leser Dominik findet ein solches Ampel System nicht nur für die Fussgänger gut, sondern auch für die anderen Verkehrsteilnehmer: «Auch für den motorisierten Verkehr bringt das sehr viel. Sollte man flächendeckend einführen.» Auch andere stimmen der Meinung von Dominik zu, und sehen in den Ampeln grosses Potenzial für den motorisierten Verkehr.

Viele Kommentatoren sind der Meinung, dass die Schweiz in dieser Sachen vielen Ländern hinterherhinkt. Italien, die Dominikanische Republik, die Philippinen, die USA und Russland machen es der Schweiz schon lange vor. Die Schweiz hinke in dieser Angelegenheit den meisten Ländern um Jahre hinterher.

Zu viel Geld und keine Lösung



Doch nicht alle in der Community sind begeistert vom neuen Ampel-System. In einer 20-Minuten-Umfrage mit 1000 Teilnehmern, geben rund 30 Prozent an, dass sie das Unterfangen für unnötig und eine Geldverschwendung halten. Für User Prollertrash etwa sind solche Ampeln keine Lösung: «In Bern beim Bahnhof sollte es schon lange Über- oder Unterführungen haben.» Leser Posti fragt sich, was ein solcher Countdown dem Fussgänger bringt: «Was ändert es an der Sicherheit, wenn ich weiss, wie lange noch Rot ist?» Für ihn sind Countdown-Ampeln sogar gefährlicher.

Der Bahnhof Bern als idealer Testort

Der Bahnhof Bern wurde für diesen schweizweit ersten Test ausgesucht, weil er eine viel befahrene Schnittstelle ist. Karl Vogel, Verkehrsplaner der Stadt Bern, ist Feuer und Flamme für das Projekt: «Ich bin überzeugt, dieses System wird in der Schweiz funktionieren. Die Technik ist heute da.»

(km)