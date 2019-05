«Kiss & Ride» – Elterntaxi à la USA stösst auf Kritik

Vor dem Schulhaus im solothurnischen Derendingen gibt es neu eine« Kiss & Ride»-Zone. Hier sollen Eltern kurz anhalten können, um ihre Kinder mit einem Müntschi aussteigen zu lassen, bevor sie direkt wieder abfahren.

Doch die Haltezone nach amerikanischen Vorbild sorgt für Kopfschütteln – in der örtlichen Facebook-Gruppe wird die neue Verkehrsführung von Elterntaxis gehässig kritisiert. «Diese Lösung schiesst komplett am Ziel vorbei», meint etwa eine Userin. Kinder sollten zur Schule laufen, anstatt mit einem Elterntaxi zur Schule gefahren zu werden. So finden viele die Idee der Gemeinde «echt krank», «bescheuert» oder «schwachsinnig», wie die «Solothurner Zeitung» schreibt.

Gemeinderat erklärt

In die Diskussion hat sich schliesslich auch ein Behördenmitglied eingeschaltet. SP-Gemeinderat Markus Baumann erklärt die Hintergründe in einem Kommentar. Man habe hier eine sehr gefährliche Situation entschärfen wollen. Eine vorgängige Studie der Gemeinde habe bestätigt, dass die bisherigen Parkplätze für die Schulkinder sehr gefährlich seien. «Stattdessen hat die bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat zwar eingesehen, dass Handlungsbedarf besteht, sich aber für diese ‹Eltern-Taxi-Bucht› ausgesprochen», schreibt er im Kommentar.

Elternfahrten lassen sich nicht verhindern

Nicht nur auf Facebook sorgte die Verkehrssituation beim Schulhaus also für Zank, auch in der Gemeinde gab es deswegen schon hitzige Diskussionen. Zwar war man sich im Gemeinderat immer einig, dass die Situation entschärft werden muss. Uneinig war man sich im Gremium bei den Massnahmen.

Eine Mehrheit des Gemeinderates war schliesslich jedoch der Meinung, dass sich die Fahrten durch die Eltern nicht verhindern lassen und man deshalb das Anhalten und Wegfahren besser kanalisieren sollte. So sind die jetzigen «Kiss & Ride»-Parkplätze vor Schulhaus entstanden.

