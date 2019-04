Möchten Sie die ausgebüxte Kuh kaufen?

Vor rund zwei Wochen lief eine Evolèner Kuh von ihrem Bauernhof bei Worb davon – seither streift das dreijährige Rind namens Spächtli durch Wälder und Wiesen der Region.

Für Spächtli geht es dabei um Leben und Tod: Sollte die mittlerweile verwilderte Kuh nämlich eingefangen werden, kommt sie voraussichtlich zum Metzger. Zu gross sei das Risiko, dass das eingefangene Tier gefährlich werden könnte, meinte ihr Besitzer.

Verzweifelte Tierfreunde

Bei 20-Minuten-Lesern sorgte die Nachricht von Spächtli für einen Aufschrei: «Lasst dieses Tier bitte leben», heisst es in diversen Kommentaren. Für ein neues Zuhause werden die unterschiedlichsten Pläne geschmiedet. Auch diverse Telefonanrufe sind seit der Publikation des Artikels in der Redaktion von 20 Minuten eingegangen. Mehrere Kaufangebote für Spächtli wurden unterbreitet. Andere kündigten an, die Kuh auf eigene Faust im Wald zu suchen, um ihr ein frühes Ende zu ersparen.

Spächtli kann gekauft werden

Gibt es also noch Hoffnung für Spächtli? 20 Minuten hat beim Besitzer nachgefragt. Und tatsächlich: «Wenn jemand die Kuh will, kann sie gekauft werden», meint der Bauer. Der Preis der Kuh wäre um die 2000 Franken.

Doch eine Kuh, die wie Spächtli längere Zeit in der Wildnis unterwegs war, auf einem Hof zu reintegrieren, ist aufwendig. Wie Heinz Feldmann, Sicherheitsfachmann für Unfallverhütung in der Landwirtschaft sagt, braucht es hierfür viel Fachwissen sowie eine geeignete Infrastruktur. Ein Anruf auf dem Lebenshof Arche Samar in Kirchlindach zeigt: «Auf Gnadenhöfen ist man für solche Tiere ausgerüstet», wie Mitarbeiterin Julia Trutmann sagt. «Wenn ein Gnadenhof freie Plätze hat, würde man dort Spächtli bestimmt aufnehmen.» In Kirchlindach sei dies derzeit leider nicht der Fall.

Das Problem einer möglichen Unterbringung von Spächtli stellt sich derzeit aber nicht – das ausgebüxte Rind konnte nach wie vor nicht ausfindig gemacht werden. Es ist zu hoffen, dass der plötzliche Wintereinbruch dem Tier nicht zu schaffen macht.

