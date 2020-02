In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Foto von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit einem Berner Nummernschild. Das Kuriose: Das Foto des Dreiachsers wurde in der Nähe der nordmazedonischen Stadt Gostivar aufgenommen.

Wie ist es nach Nordmazedonien gelangt?

«Markier deinen reichen Freund aus der Schweiz»: Damit fordern die Betreiber der Facebook-Seite, auf der das Foto gepostet wurde, ihre Nutzer zum Kommentieren auf. Viele folgen der Aufforderung, in der nordmazedonischen Diaspora sorgt das Bild für Lacher.

Besitzerin nicht erreichbar

Doch wie gelangte dieses Berner Nummernschild überhaupt zu diesem Landwirt in den Süden? Das Nummernschild ist nämlich auf eine Halterin aus dem Berner Oberland mit portugiesischem Namen gelöst. Was die Besitzerin des Schildes zu diesem Foto sagt und ob diese überhaupt weiss, dass ihr Nummernschild in Nordmazedonien verwendet wird, ist unklar. Sie war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Die Betreiber der Facebook-Gruppe gehen davon aus, dass das Nummernschild in Nordmazedonien verloren gegangen ist und der Lenker des Karrens es gefunden und an seinen Wagen montiert hat.

(km)