Dorf wurde mitten in der Nacht überschwemmt

Föhn und Starkregen fegten am Wochenende über die Region Bern. Auch das bernische Dorf Schüpfen blieb davon nicht verschont: Die Feuerwehr erhielt in den frühen Morgenstunden vom Sonntag die Meldung, dass der Dorfbach am Überlaufen ist.

Der über die Ufer tretende Chüelibach, welcher quer durchs Dorf fliesst, drohte in verschiedene Häuser und Gebäude einzudringen. Denn nicht nur der Starkregen war das Problem: «Der Bach mündet in einen Einlass, welcher durch Schwemmholz verstopft war», sagt Thomas Tüscher, Kommandant der Feuerwehr Schüpfen. So konnte die grosse Menge an Wasser nicht mehr abfliessen.

Nachteinsatz für die Feuerwehrleute

«Wir waren primär damit beschäftigt, die Bachleitung maschinell zu öffnen und die Liegenschaften zu schützen», sagt Tüscher. Bis 2.30 Uhr morgens waren zehn Personen daran, der Wassermassen Herr zu werden. Mit Erfolg: Bislang seien keine Schäden an Mensch oder Mobiliar bekannt, sagt der Kommandant.

Das Wasser floss jedoch über die Strasse durchs Dorf und schliesslich auf anliegende Felder und einen Entlastungskanal. So ist man auch noch am Sonntagmorgen mit diversen Aufräumarbeiten beschäftigt: «Wir mussten einen Strassenabschnitt vom Schlamm und Dreck befreien, damit diese für Fussgänger und der Verkehr wieder normal zugänglich war.»





(rc)