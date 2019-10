«Mein Vater wollte mich töten, weil ich schwul bin»

Laut Pink Cross, dem Dachverband schwulen und bi Männer*, kommt es in der Schweiz öfters vor, dass LGBT+-Menschen um ihre Sicherheit fürchten müssen. «Ich erinnere an den Vorfall vom Niederdörfli im September. Mann muss als Schwuler derzeit Angst haben, zusammengeschlagen zu werden», so Geschäftsleiter Roman Heggli. Heute würden Gays jedoch getrauen hinzustehen und ihre Diskriminierung publik zu machen, wie das Seran M.* auch tat. Er empfiehlt Menschen in ähnlichen Situationen wie M.* eines der verschiedenen Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen – etwa die Online-Beratung «Du bist du» . Diese sei von Jugendlichen für Jugendliche, wo aber auch Psychologen im Hintergrund tätig seien.