«Mir war etwas mulmig, als ich heute zur Schule ging»

45 Schüler und neun Lehrpersonen der Technischen Fachschule in Biel stehen derzeit unter Quarantäne. Sie müssen sich die nächsten zwei Wochen zuhause in einem abgeschlossenen Raum aufhalten und dürfen diesen nur mit Schutzmaske verlassen. Der Grund: Eine Mitschülerin (21) von ihnen hatte sich zuvor in Mailand (I) mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Am Montag wurde zudem bekannt, dass sich ein zweiter Schüler, der in engem Kontakt mit der 21-Jährigen stand und sich seit Samstag in Quarantäne befindet, mit dem Virus angesteckt hat.

«Komisches Gefühl»

Von den beiden Klassen in Quarantäne abgesehen ging der Betrieb an der Fachschule am Montagmorgen normal weiter. Die aktuelle Situation geht an den Lernenden allerdings nicht spurlos vorbei. «Es war ein komisches Gefühl, heute Morgen in die Schule zu kommen», sagt Schüler Dylan (19) am Montagmittag zu 20 Minuten. Bislang habe er immer das Gefühl gehabt, das Virus sei weit weg. «Dass es nun gerade dort ist, wo man arbeitet und viel Zeit verbringt, ist natürlich unangenehm.»

Auch Noa (18) war an diesem Morgen «etwas mulmig» zumute, wie sie sagt. «Man wusste nicht genau, was einen erwartet.» Die Stimmung unter den Schülern sei denn auch etwas angespannter als sonst gewesen. Augenfällig sei zudem, wie stark die Studierenden nun auf ihre Hygiene achten würden. «Alle waschen sich konsequent die Hände und fassen keine Türklinken mehr an», sagt Noa. Im Gebäude verteilt hängen die Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), die etwa dazu aufrufen, sich nicht die Hände zu schütteln und diese gründlich zu waschen.

Keine Angst vor Ansteckung

Angst, sich ebenfalls zu infizieren, haben die Schüler aber nicht. «Aufgrund der getroffenen Vorsichtsmassnahmen glaube ich nicht, dass die Gefahr einer Ansteckung noch gross ist», meint Dylan. Sein Mitschüler Vithursen erinnert zudem daran, dass das Virus vor allem für ältere Leute gefährlich sei. «Ich bin erst 19, nicht 60. Im schlimmsten Fall, wenn ich mich anstecke, müsste ich halt einfach zuhause bleiben.»

Tauschen mit den Kameraden, die zuhause eingesperrt sind, will jedoch niemand. Noa meint: «Zwei Wochen zuhause bleiben klingt zuerst vielleicht cool, aber wenn man nicht einmal nach draussen darf, ist das eher belastend.»

