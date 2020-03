«Mit 15 glaubte ich an Verschwörungstheorien»

Das Stimmrechtsalter soll im Kanton Bern auf 16 Jahre gesenkt werden. Der Grosse Rat hat am Montag die entsprechende Motion aus den Reihen der Grünen überwiesen. Das letzte Wort wird aber das Volk haben, es kommt also zu einer Abstimmung. Doch was hält man bei der Zielgruppe eigentlich von der Senkung des Stimmrechtsalters? 20 Minuten hat nachgefragt.

Umfrage Würden Sie es begrüssen, wenn Jugendliche bereits mit 16 Jahren abstimmen könnten? Ja, die junge Generation sollte mitbestimmen dürfen.

Nein, mit 16 ist man noch zu jung dafür.

Ich habe mir noch keine Meinung dazu gebildet.

Beeinflussung und Verschwörungstheorien

Bei der Gewerbeschule in Bern versammelte sich eine Gruppe Jugendlicher. Angesprochen auf das Thema, hatten diese unterschiedliche Meinungen. Viele finden es zu früh, bereits mit 16 Jahren an die Urne zu gehen. So auch die 18-jährige Jana: «Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, finde ich es zu früh. In diesen zwei Jahren haben sich viele Dinge verändert.»

Der 16-jährige Levin kann sich schlecht vorstellen, dass seine Altersgenossen mit der entsprechenden Gesetzesänderung politisch aktiver würden: «Viele in meinem Alter interessieren sich nicht für Politik. Ich denke, dass die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch wäre.»

Andere befürchten gar, dass dadurch die Politik verfälscht würde: «Ich finde es keine gute Idee, da die Jugendlichen in diesem Alter sehr leicht beeinflussbar sind. Sie würden wohl einfach das gleiche wählen, wie ihre Eltern», sagt Armin (19). Wenn er daran denkt, wie sein Weltbild mit 16 Jahren aussah, bestätige dies seine Meinung: «Damals glaubte ich noch an Verschwörungstheorien. Ich denke nicht, dass ich reif genug war, um selbst abzustimmen.»

Zu viele alte Leute, mit politischem Einfluss?

Es gibt aber natürlich auch viele Jugendliche, welche die Motion aus dem Grossen Rat begrüssen: «Ich fände es gut, wenn man bereits mit 16 Jahren wählen könnte», sagt der 16-jährige Levin. Im Schulunterricht würden die aktuellen Themen aus der Politik thematisiert: «Es wäre interessant, wenn man dann auch gleich selbst mitwählen könnte.» Unterstützung erhält er vom 19-jährige Noel: «Es gibt viele alte Menschen mit grossem politischem Einfluss. Indem mehr Junge abstimmen dürften, könnte man etwas Gegensteuer geben.»

Das sagt die ältere Generation

Nicht nur die Zielgruppe der Motionäre, auch das ältere Stimmvolk in Bern hat eine Meinung zum Vorhaben: «Ich habe eine gespaltene Meinung. Vor allem wenn man an die allgemein geringe Wahlbeteiligung der jüngeren Generationen denkt», sagt Andreas (72). Auf der anderen Seite sei er dafür, dass die junge Generation sagen solle, wo es in der nächsten Zeit lang geht. Auch die 70-jährige Elisabeth findet es wichtig, dass sich Jugendliche schon früh für Politik interessieren. Dennoch: «Mit 16 Jahren ist man noch sehr unreif.»

