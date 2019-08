Roter-Stern-Fans geben Blut – für YB-Match

In Belgrad floss am Wochenende literweise Blut. Jedoch nicht wegen Ausschreitungen, wie jenen vom letzten Mittwoch in Bern, sondern wegen einer Blutspende-Aktion von Roter Stern Belgrad. Der Club will das eigene Stadion (Kapazität: 60'000 Plätze) nächsten Dienstag bis zum letzten Platz füllen und verspricht jedem Fan, der sein Blut spendet, ein Gratis-Ticket für das Champions-League-Qualifikations-Rückspiel gegen die Young Boys.

Vor dem Stadion versammelten sich deswegen am Wochenende hunderte Roter-Stern-Fans, um vom ungewöhnlichen Angebot zu profitieren. «Mit der Aktion haben sie die Möglichkeit, ans Spiel zu gehen und jemandem das Leben zu retten. Rote-Sterne sind menschlich», schrieb der Club auf seiner Webseite.

Nach dem eher negativen Auftritt serbischer Fans in Bern ist es wohl auch Zeit für eine Image-Politur: «Mit dieser Aktion haben die Roter-Stern-Fans gezeigt, dass sie keine Hooligans sind, sondern Helden», sagte so der serbische Gesundheitsminister Zlatibor Lončar zur serbischen Zeitung «Kurir».

Wie viele Personen ihr Blut gegen ein Gratis-Ticket eintauschten, ist nicht bekannt. An der Aktion konnte jeder Teilnehmen der zwischen 18 und 65 Jahre ist, keine gesundheitlichen Probleme aufweist und vorher etwas gegessen und getrunken hat.

Das Stadion, ein berüchtigter Hexenkessel, wird am nächsten Dienstag also bestimmt ausverkauft sein. Die Fanarbeit Bern schätzt, dass rund 400 YB-Fans nach Belgrad reisen.



Volles Stadion dank Blutspenden (Video:Youtube/RL TV)

Schon am Freitag war der Andrang auf die Tickets gegen die Young Boys riesig:

(rc)