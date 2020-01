«Shop online» – Globus schliesst zwei Geschäfte

Die Globus-Gruppe schliesst im Raum Bern zwei von insgesamt vier Läden. Bereits per Ende Juni 2020 soll das Damenmodegeschäft an der Berner Spitalgasse dicht machen, 2021 soll das Warenhaus im Einkaufszentrum Westside folgen. Dadurch fallen insgesamt 85 Arbeitsplätze weg, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Warenhaus und das Herrenmodegeschäft in der Berner Altstadt sollen weiterbetrieben werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage im Globus-Online-Shop und rückläufiger Umsätze in den Filialen würden vier Geschäfte im Raum Bern keinen Sinn machen, schreibt Globus zu den Gründen der geplanten Schliessungen.



(miw)