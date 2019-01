Öffentlicher Gottesdienst für Unfall-Opfer

Für die sechs in Nordschweden tödlich verunfallten jungen Männer wird am 30. Januar ein öffentlicher Abschiedsgottesdienst gefeiert. Weil viele Teilnehmer erwartet werden, findet er nicht in Adelboden, sondern in einer Sporthalle im nahen Frutigen statt. Fünf der Opfer stammen aus Adelboden.

Wie der Adelbodner Gemeinderat am Mittwoch in Absprache mit den Angehörigen mitteilte, wird die Grablegung der sechs jungen Männer hingegen im engsten Familienkreis stattfinden. Dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Für die Durchführung des öffentlichen Gottesdienstes ist ein Organisationsteam eingesetzt worden. Es gibt auch eine Internetseite mit den wichtigsten Informationen.

Sechs Schweizer bei Unfall in Schweden getötet

«SRF bi de Lüt» findet statt

Auf Wunsch der Angehörigen ist auch entschieden worden, dass die Fernsehsendung «SRF bei de Lüt» vom 26. Januar in Adelboden stattfinden kann. Die Verantwortlichen dieser Sendung hätten Kontakt gehabt mit den Angehörigen der Unfallopfer, steht in der Mitteilung.

Der Rücktransport der sechs tödlich verunfallten jungen Männer konnte Anfang Woche «in die Wege geleitet werden», schreibt die Gemeinde Adelboden. Dem jungen Adelbodner, der beim Unfall verletzt wurde, geht es «den Umständen entsprechend».

Die sieben junge Schweizer verunfallten vor etwas mehr als einer Woche in Nordschweden, als ihr Minivan auf einer vereisten Strasse gegen einen Lastwagen prallte.

Schwedische Journalisten sind die Unfallstecke abgefahren und sprechen von «gefährlichen Verhältnissen:



