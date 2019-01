Überlebender ist zurück in der Schweiz

Die Gemeinde Adelboden teilte am Mittwoch mit, dass der Überlebende des Verkehrsunfalls in Schweden mit sechs Toten zurück in der Schweiz ist. Der 23-jährige verletzte Mann wurde durch die Rettungsflugwacht von Lulea nach Bern überführt, wo er derzeit hospitalisiert ist.

«Es geht ihm den Umständen entsprechend», teilt die Gemeinde «auf Wunsch der Angehörigen» mit. Der betroffenen Familie sei es ein grosses Anliegen, sich für die aussergewöhnliche, professionelle und liebevolle Unterstützung durch die lokalen Behörden sowie durch das Eidgenössische Departement des Äusserns EDA und der Rega zu bedanken. Auch der Verletzte sei durch die Arbeit der Behörden sehr berührt. Gleichzeitig sei der Adelbodner auch dankbar dafür, dass sich die Beteiligten um seine Freunde kümmern, «so wie er es machen würde».

Das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit den sechs Verstorbenen ist laut der Gemeinde derzeit noch unklar. Die schwedischen Behörden würden die Leichen nicht vor Anfang nächster Woche freigeben.

Tragisches Ferienende

Die Gruppe, bestehend aus sieben jungen Männern, verunfallte in der Nacht auf Samstag im Norden Schwedens. Um 2 Uhr stiessen sie auf einer Strasse in Masungsbyn frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Die Insassen des Minibusses seien alle bis auf einen Verletzten sofort tot gewesen, teilte die Polizei mit. Der einzige Überlebende wurde in einem Krankenwagen ins Spital gebracht. Die Verunglückten haben Jahrgänge zwischen 1991 und 1999. Sie gehörten einer Freikirche an und stammten mit Ausnahme einer Person allesamt aus Adelboden. Ein weiteres Mitglied lebte im Kanton Aargau.

Die sieben Schweizer befanden sich auf dem Rückweg einer Ferienreise. Laut Aussagen von Bekannten in Adelboden fuhren sie jeweils über Neujahr nach Skandinavien, um unter anderem Nordlichter zu betrachten.

Gefährliche Strasse

Die Strasse, auf der sich der Unfall ereignete, war am Samstagabend weitgehend von Eis bedeckt, es war dunkel und ein starker, eisiger Wind blies. Die Unfallstelle befindet sich laut Polizeiangaben in einer Kurve. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km/h. Gemäss schwedischen Medienberichten gilt die Kurve bei der örtlichen Bevölkerung als gefährlich und unfallträchtig.



Filmaufnahmen zeigen, wie gefährlich die Strasse ist, in der die Schweizer verunfallten. (Video: SVT)

Die schwedischen Behörden signalisierten bereits, den betroffenen Strassenabschnitt untersuchen zu wollen und gegebenenfalls Massnahmen zur Entschärfung zu treffen.

