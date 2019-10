«Sie flog durch den Bus und wurde ohnmächtig»

Eine Busfahrt durch Biel endete für eine Passagierin im Krankenwagen. T.L.* war vergangene Woche mit seiner Ex-Frau auf der Linie 12 der Bieler Verkehrsbetriebe unterwegs, als der Fahrer während der Fahrt eine Vollbremsung machte. «Wir flogen durch den Bus, weil wir gerade daran waren, unsere Tickets am Automaten im Bus zu lösen», sagt L. zu 20 Minuten. Seine Ex-Frau sei beim Sturz im Bus bewusstlos geworden. Er selber sei zudem am Kopf verletzt worden. Die Frau musste mit der Ambulanz hospitalisiert werden noch eine Nacht unter medizinischer Beobachtung im Spital verbringen.

L. erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Verkehrsbetriebe Biel VB: Der Fahrer habe nur so stark gebremst, weil er sich zuvor beim Fahrer über die immense Verspätung beschwert habe: «Wir hatten über 45 Minuten auf unseren Bus gewartet und ich habe deshalb beim Fahrer reklamiert.» So ist sich der wütende Bieler sicher: «Der Chauffeur hat aus Rache gebremst.»

Mitverantwortung des Passagiers

Weil L. und seine Ex-Partnerin Verletzungen davon getragen hätten und für ihn das Verhalten des Buschauffeurs allgemein nicht akzeptabel sei, hat der Pendler den VB nun einen wütenden Brief geschrieben. Doch die Antwort des Unternehmens machte ihn sprachlos: Ihm wurde nämlich eine Mitschuld am Unfall unterstellt. Im Schreiben steht: Ob das Bremsmanöver stark ausgefallen sei, könne man nicht beurteilen, «aber letztlich tragen Sie dafür mindestens eine Mitverantwortung.» L. will nun rechtlich gegen das Unternehmen oder den Buschauffeur vorgehen: «Dass die VB mir noch eine Mitschuld zuschreibt ist der Gipfel. Das akzeptiere ich nicht!»

In seiner Antwort gestand das Transportunternehmen ein, dass der Chauffeur tatsächlich nur wegen L. gebremst hatte. L. habe den Fahrer nämlich vorab unnötigerweise genervt und beleidigt. «An der von Ihnen genutzten Haltestelle ist es vielleicht nicht ersichtlich, aber unsere Busse standen an verschiedenen Stellen im Stau und fuhren mit Verspätungen von bis zu 60 Minuten», erklärt die VB im Schreiben an L. Da könne der Fahrer überhaupt nichts machen. Auch wenn das Unternehmen die Verärgerung nachvollziehen könne, bringe es nichts, dem Fahrer während der Fahrt zu bedrängen und mit Fragen zu löchern, die er nicht beantworten könne.

«Immer gut festzuhalten»

Dass der Mann aus Rache so stark gebremst habe, lässt man beim VB nicht gelten: «Dass unsere Fahrer Bremsmanöver aus Rache machen, ist eine böswillige Unterstellung, die jeder Realität widerspricht», so Bernd Leckebusch, Leiter Markt und Planung bei VB. Es komme leider immer wieder zu Verletzungen von Fahrgästen in VB-Bussen – etwa wenn Busfahrer Notbremsungen machen müssten: «Deshalb können wir allen Fahrgästen nur nahelegen, sich immer gut festzuhalten.»

