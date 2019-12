«Es war bitter zu sehen, wie Kirchturm brannte»

Ausgerechnet an Heiligabend ist der Turm der reformierten Kirche im bernischen Herzogenbuchsee in Brand geraten. Ein Teil der Dachkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Kirchenschiff. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von über einer Million Franken aus.

Besonders von dem Brand betroffen ist Christoph Tanner. Er amtet seit gut fünf Jahren als Kirchgemeindepräsident von Herzogenbuchsee. Zu 20 Minuten sagt er: «Es macht mich traurig. Ich habe sehr viel Zeit in der Kirche verbracht und mich dort sehr wohl gefühlt.»

Nach dem ersten Brand am Dienstagmorgen ging er nach Hause und war aufgrund der ersten Entwarnung relativ entspannt. «Um 18 Uhr kam die Nachricht, dass es wieder brennt. Er eilte zur Kirche: «Ich konnte es nicht glauben. Es hat sehr weh getan und ist sehr schlimm.»

Auch Gemeindepräsident Markus Loosli war vor Ort: «Es war bitter zu sehen, wie der Kirchenspitz brannte.» Hingegen erfreut ihn die Solidarität. «In Nachbargemeinden wurde bereits für uns gesammelt», sagt Loosli.

Tanner fügt an: «Wir haben bereits mehrere Hilfsangebote von Nachbargemeinden bekommen. Diese bieten ihre Räumlichkeiten mit Kirche zur Nutzung an.»

Grosse Betroffenheit im Dorf

Die Kirche sei bis auf Weiteres nicht benutzbar. Die noch geplanten Gottesdienste finden im Kirchgemeindehaus statt und ein für am 2. Weihnachtstag geplantes Konzert in der Aula der lokalen Sekundarschule. Wie es mit dem Kirchbetrieb weitergeht, ist nicht klar, der Kirchenrat wird sich in den nächsten Tagen besprechen.



Hier stürzt der Kirchturm ein

Die Rettung der seltenen Kulturgegenstände hat funktioniert. Der Abendmahlskelch konnte aus der Kirche gebracht werden. Auch die bekannten Kirchenfenster sind ganz geblieben. Jedoch weiss man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, was die Feuchtigkeit und das Wasser noch für Schäden anrichten werden. Tanner sagt jedoch über die Kirche: «Irgendwann wird sie wieder in altem Glanz erstrahlen. »

