Pfeil-Opfer ist ein siebenjähriges Mädchen

«Ich wünsche dem Kind gute Besserung und dass alles gut kommt» oder «viel Liebe und kosmische Energie» – das wünschen die Einwohner von Wangen bei Olten dem Kind, das am Sonntagnachmittag durch einen Pfeil von einem Sport-Pfeilbogen schwer verletzt wurde. Beim verletzten Kind soll es sich um ein Mädchen handeln, das die zweite Kindergarten-Klasse besucht.

Seit Montag liegt die 7-Jährige nun im Spital. «Sie wurde mittlerweile operiert, es soll ihr bereits wieder besser gehen», sagt die Mutter eines Gspändlis zu 20 Minuten. Die Kindergärtnerin habe die anderen Kinder am Montag informiert: «Den Kindern wurde lediglich mitgeteilt, dass das Mädchen von einem spitzen Gegenstand verletzt wurde.»

Grossvater feuerte den Pfeil ab

Doch der Unfall war viel tragischer: Ein Familienmitglied hatte aus Versehen mit einem Pfeilbogen auf die Kleine geschossen, als er Schiessübungen auf eine montierte Zielscheibe machte. Gemäss dem «Blick» soll es sich um den 68-jährigen Grossvater der Kleinen handeln. «Das Kind geriet nach derzeitigen Erkenntnissen in die Schussbahn», so Kapo-Sprecher Andreas Mock gegenüber 20 Minuten. Die Solothurner Kantonspolizei untersucht derzeit den genauen Hergang des Unfalls.

Schock und Unverständnis

Im Dorf sitzt der Schock tief. «Fürchterlich, was passiert ist. Dass jemand zuhause mit dem Bogen schiesst, wenn ein Kind in der Nähe ist, scheint mir unverantwortlich», sagt eine Bewohnerin. Aber niemand kenne die genauen Umstände: «Ich hoffe nur, dass das Kind wieder gesund wird und keine bleibenden Schäden davonträgt.»

Ob dies der Fall ist, will die Kapo Solothurn nicht bekanntgeben. Auch unklar ist, ob der Mann im Bogensport aktiv war. «Ich kann mir kaum vorstellen, dass es sich um einen routinierten Sportschützen handelt. Der hätte sicher entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen», meint eine ältere Frau. Auch sie hoffe, dass das Kind nicht am Kopf oder gar am Auge verletzt wurde.

(cho/miw)