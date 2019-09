«Sonst reklamiert jemand, es gebe zu wenig Essen»

Der Berner Grossratspräsident Hannes Zaugg (GLP) will etwas gegen Foodwaste unternehmen. Er forderte die Mitglieder des Kantonsparlaments auf, künftig Tupperware oder andere Behältnisse mitzubringen, um die Essensreste von Buffets einzupacken.

Zaugg machte den Vorschlag am Mittwochmorgen zu Sitzungsbeginn. Er bezog sich dabei auf den Vorabend, als das Parlament eine Abendsession durchführte. In der halbstündigen Pause zwischen den Blöcken wird den Grossrätinnen und Grossräten jeweils ein Buffet angeboten.

Lieber Reste als weniger Essen

Dabei sei Kritik an der Tatsache aufgekommen, dass übrig gebliebenes Essen entsorgt werde. Weniger bestellen sei aber keine Alternative, «sonst reklamiert sicher wieder jemand, es gebe zu wenig zu essen», so Zaugg. Er schlug deshalb im Plenum vor, künftig bei Abendsessionen Tupperware mitzubringen, was im Saal für eine gewisse Heiterkeit sorgte.

(miw/sda)