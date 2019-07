Als Res M.* sich am Samstagmorgen auf dem Rückweg von seiner Arbeit befand, blieb sein Blick an der Quartierentsorgungsstelle Kasparstrasse in Bern-Betlehem haften. Diese glich einem Schlachtfeld: Neben den Behältern lag haufenweise Papier und Altkarton. «Es ist echt traurig», meint M. «Dieses Szenario habe ich schon x-mal beobachtet. Es wiederholt sich praktisch jedes Wochenende.»

Die Papierberge hielt M. fotografisch fest und stellte sie auf Facebook. Dort teilen viele seine Empörung: «Zum Schreien. Kein Tier hinterlässt eine solche Katastrophe», meint eine Userin. Eine andere: «Tragisch, so sieht es in Drittweltländern aus.» Auch die Frage, ob die Container denn oft genug geleert werden, wird gestellt.

Sammelstellen werden dreimal täglich kontrolliert

Solche Bilder seien in der Tat «nicht erfreulich», sagt Christian Jordi, Leiter Entsorgung und Recycling der Stadt Bern. Das Phänomen, dass sich Altpapier neben den Behältern sammle, sei bekannt, wenn auch nicht gerade alltäglich: «Vor allem bei Ferienbeginn entsorgen viele Leute gleichzeitig ihr Papier. Hochfrequentierte Entsorgungsstellen sind da besonders anfällig.» Neben Bethlehem sei etwa auch die Breitenrain-Sammelstelle ein Hotspot.

Die Überflutung der Container habe jedoch nichts damit zu tun, dass sich die Stadt zu wenig um sie kümmere, sagt Jordi. An Wochentagen würden die Sammelstellen dreimal kontrolliert und aufgeräumt, zweimal am Samstag und einmal am Sonntag. Am letzten Freitag sei der Standort Betlehem um 15 Uhr geleert worden, dann wieder am folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Die Zeit dazwischen reichte, damit solche Bilder entstanden.

Farbsack-Trennsystem soll Besserung bringen

Ist man mit den sogenannten Unterflur-Containern, bei denen der Abfall in unterirdischen Containern entsorgt wird, an die Grenzen gestossen? Das System sei an sich sehr erfolgreich, sagt Jordi. Aber: «Es gibt viel zu wenige Sammelstellen.» Sämtliche Bestrebungen in der Vergangenheit, weitere Standorte zu bauen, seien gescheitert – aufgrund von Platzmangel, aber auch wegen der Vorschriften bezüglich Lärmemissionen, die eingehalten werden müssten.

Was nun? Hoffnung setzt Jordi ins Farbsack-Trennsystem, zu dem in der Stadt Bern ein Pilotversuch noch bis im August läuft und anschliessend ausgewertet wird. Hierbei wird der Abfall in verschiedenfarbigen Säcken gesammelt, getrennt und anschliessend in einem gemeinsamen Container vor der Liegenschaft entsorgt.

Klar, der Testlauf müsse erst zeigen, dass die Leute richtig trennen, zudem dürften die Kosten jene des aktuellen Systems nicht massiv übersteigen, räumt Jordi ein. Doch er sei zuversichtlich: «Das Farbsack-System mit den Containern vor dem eigenen Haus ist eine praktische Lösung und verursacht weniger Lärm.»

