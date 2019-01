«Hier treibt sich ein komisches Volk herum»

Am Donnerstagmorgen wurde in der Berner Vorortsgemeinde Ittigen BE ein lebloser Mann aufgefunden. Seither ermittelt die Polizei mit Hochdruck. War es ein Tötungsdelikt? Ein Unfall? «Wir können derzeit nicht mehr zum Hintergrund des Vorfalls sagen», sagt Polizeisprecher Dino Dal Farra. Man werde die Bevölkerung in Kürze weiter informieren. Bei der Gemeinde Ittigen spricht man jedoch bereits von einem Unfall – genauer wird jedoch nicht darauf eingegangen.

Mann lag am Fusse einer Treppe

Im Quartier Kappelisacker, wo der Tote gefunden worden ist, sind die Leute über den Todesfall zwar geschockt, aber nicht wirklich überrascht: «Hier im Kappelisacker treibt sich ein komisches Volk herum», sagt eine Anwohnerin. «Abends torkeln immer wieder Alkoholisierte durch die Umgebung, das Quartier ist nachts ziemlich unsicher.» Aber auch sie geht von einem tragischen Unfall aus.

Der Fundort der Leiche könnte diese Annahme stützen: Der tote Mann wurde nämlich am Fusse einer steilen Treppe aufgefunden. «Vielleicht gehörte das Todesopfer dieser Gruppe an, die sich jeweils abends hier auf der Anlage oder der Bushaltestelle herumtreibt», meint auch ein anderer Bewohner des Kappelisacker. Diese Leute seien alle um die 30 Jahren alt und kämen aus der Umgebung hierher, um sich die Zeit mit Trinken und Rauchen zu vertreiben.

Zweifelhafter Ruf des Kappelisackers

Das Wohnquartier mit seinen 40 bis 50 Jahre alten Wohnblocks hat seit Jahren einen zweifelhaften Ruf und sorgte schon wiederholt für Schlagzeilen. «Abends fühle ich mich hier nicht wirklich sicher», meint eine ältere Frau, die seit langem im Quartier wohnt. Der Vorfall der vergangenen Nacht würde ihr Sicherheitsgefühl nicht gerade bestärken.

Bei der Gemeinde Ittigen hat man erste Kenntnis vom aktuellen Vorfall. Man hält sich diesbezüglich zwar noch bedeckt, der Gemeindepräsident Marco Rupp nimmt jedoch zu den Aussagen der Anwohner Stellung. «Es stimmt, das dort jeweils Leute Alkohol trinken.» Doch sei das Quartier im Aufschwung. «Seit Jahren sind wir dran, die Stimmung im Kappelisacker zu stabilisieren», sagt Rupp. Dies funktioniere mittlerweile gut: «Es wäre falsch, aus diesem Einzelfall nun auf die gesamte Situation im Quartier Rückschlüsse zu ziehen. »

(20m)