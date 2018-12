«Bei einzelnen Quellen ist die Situation dramatisch»

Wie dramatisch ist die Wasserknappheit zurzeit in der Schweiz?

Wir hatten im Sommer recht lange wenig Wasser. Auch im Herbst regnete es aussergewöhnlich wenig. Dadurch, dass es nun im Winter feuchter und kälter ist, ist die nach wie vor vorhandene Trockenheit weniger stark fühlbar. Bei einzelnen lokalen Quellen auf Bauernhöfen ist die Situation durchaus dramatisch. Jedoch muss man auch sehen, dass die Trinkwasserversorgung in der Schweiz zurzeit überhaupt nicht gefährdet ist.

In den letzten Tagen hat es viel geregnet, das Schlimmste scheint vorüber. Wieso ist trotzdem keine Entspannung in Sicht?

Das Problem ist, dass die Bodenspeicher zuerst wieder gefüllt werden müssen. Sie können sich das wie einen Schwamm vorstellen: Bis dieser vollgesaugt ist, dauert es eine Weile. Genau diese Situation haben wir zurzeit bei den Schweizer Böden. Das Regenwasser, das wir in den letzten Tagen hatten, bleibt im Boden hängen. Dieses Defizit muss zuerst ausgeglichen werden.

In den vergangenen Jahren hatten wir mehrere Hitzesommer. Wie ist das Jahr 2018 einzuordnen?

2018 ist durchaus aussergewöhnlich. Im Sommer regnete es kaum, und auch der Herbst blieb aussergewöhnlich trocken. Wir hatten ein Hitzejahr, zwar nicht ganz so extrem wie 2003, aber die Trockenheit im Herbst macht dieses Jahr speziell trocken.

Gibt es erkenn- bzw. messbare Zusammenhänge zwischen der Wasserknappheit und der Klimaerwärmung?

Man muss aufpassen, dass einzelne Jahre nicht überbewertet werden. Aber: Was wir zurzeit sehen, unterstützt die wissenschaftlichen Thesen der Klimaerwärmung und passt ins Gesamtbild.

Müssen wir uns zukünftig an solche Wasserknappheiten gewöhnen?

Tendenziell werden Trockenheiten in der Zukunft wohl eher häufiger auftreten. Andererseits ist die natürliche Variabilität beim Niederschlag sehr gross. Wir sind sicher gut beraten, uns auf Trockenheiten einzustellen, auch wenn wir vielleicht Glück haben und in den kommenden Jahren keine solche Trockenheit mehr haben.

(bho)