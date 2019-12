Mann erhält Karte mit Preisen, Begleiterin ohne

In den Fünfziger und Sechziger Jahren waren die Rollen im Restaurant noch klar verteilt: Sie bestellte, worauf sie Lust hatte und brauchte sich um das Budget nicht zu sorgen – er zahlte schliesslich sowieso. Speisekarten ohne Preise, sogenannte «Damenkarten», hatten da durchaus ihre Berechtigung. Weil sich Frauen längst aus ihrer Unmündigkeit befreit haben und heute selbstverständlich auch Männer zum Essen einladen, gehören Damenkarten mittlerweile zu den verstaubten Relikten.

Was jedoch nicht heisst, dass sie vollends verschwunden sind. Eine Besucherin des Hotel Bellevue Palace war kürzlich gehörig irritiert, als ihr im Restaurant eine Dessertkarte ohne Preisangaben gereicht wurde. «Im Bellevue Bern wieder mal die Damenkarte bekommen», moniert sie auf Twitter. Der Karte ihrer männlichen Begleitung waren dagegen nicht nur die Speisen zu entnehmen, sondern auch, was diese kosten. Dasselbe sei ihr schon in anderen Restaurants, etwa in Frankreich, passiert, wie sie auf Nachfrage angibt.

Im Bellevue Bern wieder mal die Damenkarte bekommen (rechts, ohne Preisangabe) er die links 🧐 pic.twitter.com/494pMINw81 — Sophie Reinhardt (@SophieReinhardt) December 28, 2019

Sie habe sich zwar «nicht wahnsinnig» aufgeregt, weshalb sie das Servicepersonal auch nicht auf den Umstand hingewiesen habe, räumt die Bernerin ein. «Aber altbacken finde ich das schon. Nur weil ich mit einem Mann ein Restaurant betrete, kann man doch nicht einfach davon ausgehen, dass er bezahlt und mich einlädt?» Dass ihr Begleiter hinter der Ungleichbehandlung steckte und vorgängig nach einer Damenkarte verlangte, könne sie zudem ausschliessen.

Preislose Karten nur auf Verlangen

Das Hotel Bellevue Palace erklärt auf Anfrage, dass es sich um ein Versehen handle. Für einen grösseren Tisch habe man einige preislose Karten anfertigen müssen. Dummerweise seien im Anschluss nicht alle aussortiert worden und eine davon in der Hand der Twitter-Userin gelandet. «Wir bedauern den Fehler und entschuldigen uns dafür», sagt Vize-Direktor Georg Dickenmann. Er versichert: «Uns ist absolut bewusst, dass Damenkarten nicht mehr zeitgemäss sind – auch nicht in einem klassischen Hotel wie dem Bellevue.»

Daher gebe es im Berner Fünfsterne-Haus grundsätzlich keine Speisekarten ohne Preisangaben. In seltenen Fällen, insbesondere in der Vorweihnachtszeit, komme es aber vor, dass vor allem Herren älteren Semesters für ihre Begleiterinnen eine Damenkarte wünschen. Dem komme das Hotel selbstverständlich nach und drucke eine zensierte Karte aus. «Das machen wir aber nur, wenn der oder die Einladende es verlangt», betont Dickenmann.

Laut dem Hotelmanager können solche Blanko-Karten durchaus hilfreich sein: Die Gäste könnten nach Lust und Laune bestellen, ohne sich über die Preise den Kopf zerbrechen zu müssen. Derlei Diskussionen kenne er aus seiner eigenen Familie nur zu gut: «Meine Mutter wählte stets das günstigste Gericht, während mein Vater genau das zu verhindern versuchte.» Bevor man jemandem ein Geschenk überreiche, entferne man schliesslich auch das Preisschild, sagt Dickenmann.

Busse wegen Damenkarte

Damenkarten im eigentlichen Sinne seien in der Schweiz ein «uralter Zopf» und ihres Wissens längst nirgends mehr in Gebrauch, sagt Eveline Neeracher, Präsidentin von Gastro Bern. 1979 habe sie in einem Viersterne-Plus-Hotel in St. Moritz gearbeitet, erinnert sich Neeracher. «Schon da kann ich mich nicht erinnern, jemals eine Damenkarte gesehen zu haben.» Im Übrigen finde sie es «im Zeitalter der Emanzipation richtig, wenn auch mal die Frau bezahlt».

Nicht nur in den hiesigen Breitengraden, sondern auch in machistischeren Gesellschaften wie in Südamerika sind die Damenkarten mittlerweile verpönt. Wie lateinamerikanische Medien kürzlich berichteten, wurde ein peruanisches Restaurant im Oktober zu einer Busse von 62'000 Franken verknurrt, weil es den weiblichen Gästen ungefragt eine preislose Karte aushändigte, während auf der Männerkarte auch angegeben war, was die Gerichte kosten.

(sul)