Unentdecktes Glutnest löste Kirchen-Inferno aus

In Herzogenbuchsee BE brannte an Heiligabend die Kirche. Zwei Tage nach der Tragödie zieht Feuerwehrkommandant Simon Schär Bilanz. Wie er gegenüber 20Minuten sagt, war es ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr: Sie konnte den Kirchenturm aus Sicherheitsgründen nicht betreten, weshalb nur von aussen gelöscht werden konnte.

Für kurze Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, dann brach das Inferno erst richtig aus. Schliesslich stürzte der Kirchturm auf das Kirchenschiff. Im Video erzählt der Kommandant nun, wieso es überhaupt soweit kommen konnte. «Wir haben an einer unzugänglichen Stelle, weit oben im Turm, ein Glutnest übersehen. Dieses hat sich wieder entzündet. », sagt Feuerwehrkommandant Schär. Alle Infos im Video

Glocken intakt, Orgel kaputt

In einer Mitteilung teilt die Gemeinde zudem weiter mit, dass der Kirchturm in der Zwischenzeit geborgen werden konnte. Die Glocken scheinen noch intakt zu sein. Aufgrund eines Wasserschadens wurde jedoch die Kirchenorgel stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb bereits mit dem kompletten Ausbau der Orgelpfeifen begonnen wurde.

