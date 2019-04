Wird das Tier gefasst, droht ihm der Tod

Durch die Wälder um Worb streift derzeit ein gehörntes Tier: Kuh Spächtli ist seit über einer Woche auf der Flucht. Ihr Besitzer, ein örtlicher Bauer, konnte die braun-weiss gefleckte Kuh bisher nicht aufspüren.

Doch Spächtli behagt die Wildnis offenbar gut. Laut Zeugen ist das Tier nämlich nach wie vor am Leben. Anfang Woche gab es eine Sichtung bei Walkringen, kurze Zeit später entdeckte ein Reiter das Tier im Wald bei Enggistein, wie das Newsportal Bern-Ost mitteilt. Ans Einfangen war dabei nicht zu denken: «Die Kuh nimmt jeweils sofort Reissaus», sagt ihr Besitzer zu 20 Minuten. Gerne würde er das Tier aber so rasch als möglich einfangen.

Ein Fall für den Metzger

Dieses Interesse teilt die ausgebüxte Kuh wohl kaum. Sollte Spächtli nämlich gefasst werden, droht ihr der sichere Tod.

Im Falle einer erneuten Sichtung wird der Tierarzt alarmiert. «Vielleicht können wir das Tier mittels Beruhigungspfeil einfangen», sagt der Bauer. Sollte dies klappen, würde Spächtli zum Metzger gebracht.

«Das Risiko, Spächtli wieder auf dem Hof aufzunehmen, ist zu gross», erklärt der Landwirt. Das Tier sei durch die Odyssee nun wohl verwildert. «Ich kann nicht riskieren, dass Spächtli meine Kinder oder andere Kühe angreift», sagt der Bauer. Da die Evolèner-Kuh erst dreijährig ist, ist sie für die Fleischproduktion noch geeignet.



Sensible Kühe

Heinz Feldmann, Sicherheitsfachmann für Unfallverhütung in der Landwirtschaft, versteht die Bedenken des Bauers: «Aus Sicherheitsgründen ist dieser Entscheid nachvollziehbar.» Das Verhalten der Kuh sei nun unberechenbar. «Kühe sind sensible Tiere, schlechte Erinnerungen prägen sie sich ein», weiss der Fachmann. Dennoch – oder gerade deshalb – fände es Feldmann optimal, würde der Bauer vor dem Ausmerzen die Reintegration der Kuh in die Herde versuchen. «Doch dafür muss der Bauer die geeignete Infrastruktur haben.»

Keine Angst vor Spächtli!

Wanderer, die derzeit durch die Wälder um Worb streifen, müssen sich nicht fürchten. «Solange das Tier nicht bedrängt wird, passiert nichts», weiss der Landwirt. Im Gegenteil: Spächtli suche bei einer Begegnung sofort das Weite.

Lässt sich das verwilderte Tier weiterhin nicht einfangen, bedeutet dies für den Berner Bauern eine finanzielle Einbusse: Eine Kuh wie Spächtli hat einen Wert von rund 2000 Franken. Zwar gibt es beim Vieh einen Versicherungsschutz, dieser erfolgt jedoch nur im Todesfall durch Krankheit und Unfall. Der Verlust durch Ausbüxen wird von der Versicherung nicht berappt.

(miw)