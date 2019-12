Polizisten stossen auf fünf Kilo Heroin

Über fünf Kilogramm Kokain, sechs Kilogramm Streckmittel und Verpackungsmaterial für Drogen beschlagnahmte die Kantonspolizei Bern bei einer Hausdurchsuchung in Moosseedorf. Grund für die Hausdurchsuchung waren mehrere hundert Gramm Heroin, die bei einer Fahrzeugkontrolle in der Region Bern am selben Tag sichergestellt worden waren. Der Fund wurde am 3. Dezember gemacht, jedoch erst heute bekanntgegegeben.

Der Fahrer des Autos wurde bei der Kontrolle umgehend festgenommen. Polizeiliche Ermittlungen führten die Beamten schliesslich nach Moosseedorf. Dort wurden bei der Hausdurchsuchung zwei weitere Männer festgenommen, die verdächtigt werden, in den Betäubungsmittelhandel involviert zu sein.

Drei Männer verhaftet

Insgesamt wurden durch die zuständige Staatsanwaltschaft drei Männer im Alter zwischen 23 und 41 Jahren verhaftet. Alle befinden sich momentan in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

(km)