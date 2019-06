«Täter benutzte eine List, um ins Haus zu kommen»

Ein vermummter Mann verschaffte sich am Dienstagmorgen Zugang zum einem Haus beim Eichholz in Wabern BE. Die Frau, die zum Tatzeitpunkt alleine zuhause war, fesselte der Eindringling. Dann packte der Täter ein, was er nur konnte und flüchtete – die Bernerin blieb geschockt und gefesselt am Tatort zurück. Später konnte sie sich befreien.

Zwei Tage nach dem Vorfall ist die erschreckende Tat das Gesprächsthema im Berner Wohnquartier. «Es ist einfach nur furchtbar, was hier geschehen ist», meint eine Bewohnerin der Giessenstrasse. Beim Opfer soll es sich um eine ältere Dame handeln. «So viel ich weiss hat sich der Täter mit einem Trick Zugang zu ihrem Heim verschafft», erzählt eine Nachbarin. Laut dem, was sie gehört habe, habe der Mann mit dem Opfer gesprochen, bevor die Frau ihn ins Haus liess.

Die Tat sei also genau so hinterlistig wie entsetzlich. Eine andere Quartierbewohnerin sagt deshalb: «Gegen solche Kriminelle kann man nicht viel machen. Es bleibt uns einzig, stets die Fenster zu sichern, die Türen zu schliessen und Unbekannten gegenüber skeptischer zu sein.»

Ein gebranntes Quartier

Im Quartier mit den stattlichen Häusern in Aare- und Waldnähe sind Einbrüche keine Seltenheit: In der Vergangenheit soll es vor Ort des Öfteren zu Einbrüchen gekommen sein. Die Anwohner hoffen nun sehr, dass dieser Täter so schnell wie möglich von der Polizei gefasst wird.

Laut dem Berner Polizeisprecher Dino Dal Farra sind die Ermittlungen immer noch im Gange. Für die Einwohner des Quartiers ist dies nicht weiter verwunderlich: «Es kommen hier jeden Tag so viele Leute hin, um in der Aare zu baden, um zu spazieren oder zu bräteln – hier ist immer so viel los, da fällt ein Einbrecher nicht wirklich auf.» Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Angaben machen können.

(km)