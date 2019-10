Beratungszuschlag, ohne beraten worden zu sein

Für Davide C.* geht es schon bald in die Ferien nach Miami. Um auf eventuelle Unpässlichkeiten vorbereitet zu sein, hat sich der 28-Jährige kürzlich in einer Berner Apotheke zwei Präparate gegen Übelkeit und Durchfall besorgt. Als diplomierter Pflegefachmann HF gab C. seine Bestellung anhand der Wirkstoffe auf – dies, um kostengünstigere Generika zu erhalten (unter anderem Domperidon gegen Magen-Darm-Erkrankungen). Die Angestellte im Geschäft habe die Medikamente geholt und ihn gefragt, ob er wisse, wie er die Medikamente einnehmen müsse. «Ich habe mit Ja geantwortet, bezahlt und bin gegangen», sagt C.

Als er zu Hause die Quittung studierte, fiel ihm auf, dass die Mitarbeitende ihm für den ultrakurzen Kundenkontakt – zusätzlich zu den Medikamentenkosten – 4.30 Franken verrechnet hatte. Auf der Rechnung ist der Zuschlag als sogenannter «Medikamenten-Check» aufgelistet – ein Tarif, den Apotheker für Instruktion und Beratung zu den jeweiligen Präparaten verrechnen. Dass er für eine Leistung bezahlen muss, die er so gar nicht beansprucht hat, ärgert C.: «Die Angestellte hat weder einen Check gemacht noch habe ich Fragen zum Medikament gestellt.» Die erhobene Gebühr halte er daher für eine «absolute Frechheit».

«Nicht korrekt»

Bei der Stiftung für Konsumentenschutz kann man C.s Ärger nachvollziehen. Geschäftsleiterin Sara Stalder stellt klar: «Wenn wie im vorliegenden Fall jemand für eine Leistung aufkommen muss, die er oder sie gar nicht beansprucht hat, ist das nicht korrekt.» Besonders stossend sei dies etwa für chronisch Kranke, die regelmässig dieselben Medikamente besorgen und dennoch jedes Mal den Zuschlag bezahlen müssten.

Der «Medikamenten-Check» ist Teil des Tarifvertrags «Leistungsorientierte Abgeltung (LOA)» zwischen Apotheken und Krankenversicherern. Die Gebühr werde daher von den meisten Apotheken erhoben – ob nun effektiv eine Beratung stattgefunden hat oder nicht, sagt Stalder. Es gibt jedoch wenige Ausnahmen: Der Konsumentenschutz führt eine Liste mit Apotheken auf seiner Website, die auf Anfrage auf den Tarif des Medikamenten-Checks verzichten.

Gesetz schreibt Medikamenten-Check vor

Der Apothekerverband Pharmasuisse verteidigt die Praxis seiner Berufsleute. «Die Beratung bzw. der Medikamenten-Check ist bei rezept- und kassenpflichtigen Medikamenten gesetzlich vorgeschrieben», sagt Sprecherin Rahel Rohrer. Der Apotheker überprüfe das Rezept etwa dahingehend, ob Risiken oder Widersprüche bestünden, ob die Dosierung stimme und wie das Medikament einzunehmen sei. Das diene der Patientensicherheit und dem Therapieerfolg.

Doch was, wenn eine Beratung im eigentlichen Sinne gar nicht stattfand? Der Medikamenten-Check könne eben «je nach Kunde und Rezept unterschiedlich lange ausfallen», sagt Rohrer. Gänzlich umgangen werden dürfe er indes nicht – auch dann nicht, wenn ein Präparat wiederholt bezogen werde: «Aus Sicherheitsgründen ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Medikamenten-Check bei jedem Bezug durchgeführt wird.» Erfahrungen würden jedoch zeigen, dass gerade auch Menschen mit chronischen Krankheiten die persönliche Beratung wertschätzen, so Rohrer.

Zuschläge auch ohne Arztrezept möglich

Bestimmte rezeptpflichtige Medikamente dürfen seit dem 1. Januar 2019 ohne ärztliche Verschreibung direkt von den Apotheken abgegeben werden. Dazu gehört auch das von C. gekaufte Domperidon. «Die Abgabe ohne Rezept durch den Apotheker ist nicht kassenpflichtig und auch nicht LOA-pflichtig», sagt Rohrer. Daher handle es sich bei der Beratung auch nicht um einen Medikamenten-Check im Sinne des Tarifvertrags. Auf C.s Quittung ist das allerdings nicht klar ausgewiesen. Rohrer sagt aber: «Der Apotheker kann seine Beratungsdienstleistung dem Kunden verrechnen und wird sich in der Praxis oftmals in der Grösse des LOA-Medikamenten-Checks, also den 4.30 Franken, bewegen.»

