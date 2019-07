«Wasser kostet bald mehr als Milch»

Der Parkplatz des Shoppyland Schönbühl wurde am Dienstag von wütenden Bauern belagert. Sie hielten eine Protestaktion gegen die Senkung der Milchpreise ab. 2,5 Rappen pro Liter Milch wurden den Bauern ab Anfang Juli gestrichen. Neu bekommen die Landwirte von der Migros noch 65,5 Rappen pro Liter.

Der Schweizer Bauernverband unterstützt die Protestaktion der Milchbauern und hat Verständnis für ihre schwierige Situation. «Wir verstehen die Preissenkung nicht und finden diese ungerechtfertigt», sagt Sandra Helfenstein, Sprecherin des Schweizer Bauernverbandes. Die Migros wurde von ihrer Seite aus aufgefordert, die Preissenkung aufzuheben.

«Die Migros ist grün und sozial gegen aussen»

Hans Rudolf Andres, Präsident des Bernisch Bäuerlichen Komitees und selbst Landwirt in Bargen BE, will mit der Aktion ein Signal setzen. Man müsse klar machen, dass die Lage ernst ist und vor allem schwierig: «Die Migros ist grün und sozial gegen aussen, aber nicht gegenüber ihren Produzenten», sagt Anders. Für ihn bedeute die Senkung ein Minus von 10'000 Franken im Jahr.

Paul Ecoffey, ein Milchbauer aus Rueyers-Treyfayes FR, ist ebenfalls verärgert über die Situation. «Ein Liter Wasser kostet bald mehr als ein Liter Milch», sagt der Freiburger Bauer. Er findet, dass die Migros den Bauern nicht zuhört und rein auf Profit aus ist.

Preissenkung trotz stabilen Markt

«In den 90er Jahren habe ich für einen Liter Milch ungefähr 1.07 Franken bekommen», erzählt Landwirt Andres. Mittlerweile seien es nur noch rund 64 Rappen. Alfred Matter, ein pensionierte Bauer aus Köniz, bekommt nach eigenen Angaben gar nur 58 Rappen pro Liter Milch. Laut den Bauern vor Ort kostet die Produktion eines Liters Milch rund einen Franken.

Andres meint: «Die Migros zahlt von allen Abnehmern noch am besten», dennoch können er die Preissenkung nicht nachvollziehen. «Die Situation ist für die Milchbauern dramatisch», so der Bauer. Er hoffe, dass die Migros ihren Entscheid überdenkt.



Bauern Protest in Schönbühl gegen die Milchpreissenkung.

Migros ist vorbereitet

Die Migros wurde im Vorfeld über die Aktion informiert. Beim Grossverteiler versuchte man es mit einer Charmeoffensive: Den Protestierenden wurden Parkplätze, Kaffee und Mineralwasser offeriert.

Wie die Migros gegenüber 20 Minuten mitteilt ist die Preissenkung von 2,5 Rappen pro Liter Milch auf die in der Branche sinkenden Milchpreise zurückzuführen. Diese gingen seit Februar kontinuierlich runter. Die Migros hält fest, dass trotz der Senkung von 2,5 Rappen den Bauern ein überdurchschnittlich hoher Preis ausbezahlt werde. Ausserdem würde man einen regen Austausch mit den Lieferanten pflegen.

(km)