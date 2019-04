Heute Nachmittag dürften so einige Berner die Nasen rümpfen: Zehn Tonnen Kuhmist werden dem Bahnhofsplatz einen neuen Duft verleihen. Die Künstlerin Barbara Kiener will um 16 Uhr eine aussergewöhnliche Darstellung bieten: «Ich werde hier heute 10 Tonnen Kuhmist stapeln, respektive flechten», so die Oberländerin. Gut vier Stunden soll Kunstperformance dauern.

Eleganter Misthaufen

Wie soll das genau funktionieren? Mit einer Mistgabel ausgestattet, faltet sie die braune Masse und schichtet sie allmälig zu einem Miststock. So entsteht ein zopfartiges Muster – ein Miststock nur in eleganterer Version. Das Flechten geht auf ein altes Handwerk von Bauern zurück. «Mich hat diese Kunst sehr fasziniert, vor allem diese wahnsinnige Absurdität», schwärmt die Künstlerin. Wie die Städter auf die Aktion reagieren werden, ist auch für Kiener eine Wundertüte: «Alles ist möglich, ich bin gespannt.»

Passanten können die Künstlerin bei ihrem Vorhaben unterstützen: Einige Mistgabeln sind vor Ort bereitgestellt. «Der Betrachter ist auch Teil der Performance», so Kiener. In einem weissen Kleid will sie bis 20 Uhr fleissig flechten. Das Kleid soll dabei als Leinwand fungieren.

Seltenes Handwerk

Das Flechten wird heute nur noch sehr selten von Landwirten praktiziert: «Es war schwierig, jemanden zu finden, der mit mir üben konnte», so Kiener. Nach langem Suchen stiess sie schliesslich auf einen Bauern, der ihr das Handwerk beibrachte. «Ich haben mehrere Stunden pro Tage geübt», erzählt die Interlaknerin. Auch ein kleiner Muskelkater gehörte zur Vorbereitung, denn das Mistflechten braucht sehr viel Muskelkraft.



(pal)