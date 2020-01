Sektenmord, Fassleichen und schreckliche Banditen

Massaker, Menschenhandel und Mord. Die sechs bewegendsten Freiburger Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts werden für das 100-Jahr-Jubiläum der Kriminalpolizei Freiburg in einem Comic wiederbelebt.

Der Fall mit den Fässern – 11. Januar 1999

Zwei Autohändler wurden am 11. Januar 1999 unter dem Vorwand, einen Klienten zu treffen, in den Keller einer Freiburger Wohnung gelockt. Dort wartete ein verärgerter Geschäftspartner auf diese. Der Mann schoss über 20-mal auf die beiden Männer und tötete sie. Ein Komplize stand Schmiere und sorgte dafür, dass die Schüsse mit Musik übertönt wurden. Nach der Tat wurden die Leichen in Fässer gesteckt und mit Beton übergossen. Am nächsten Tag wurden diese am Lungernsee OW versenkt.

Über einen Monat später entdeckte ein Hobby-Fischer ein Fass aus dem zwei Beine herausragten. Die Polizei wurde alarmiert, schnell stiessen die Beamte auf die zweite Leiche. Der Haupttäter wurde zu lebenslänglich und 15 Jahren Landesverweis verurteilt.

Sonnentempler – 5. Oktober 1994

Ein Bauernhof geriet am 5. Oktober 1994 im freiburgischen Cheiry in Vollbrand. Als die Rettungskräfte vor Ort eintreffen, entdecken sie etwas Grauenhaftes: 23 Leichen, kreisförmig angeordnet und mit jeweils mehreren Kopfschüssen niedergeschossen. In der darauffolgenden Nacht werden in Salvan im Kanton Wallis 25 weitere Leichen gefunden. Schnell wird klar, dass zwischen den beiden Fällen, ein Zusammenhang besteht.

Bei den Leichen handelt es sich um Mitglieder einer geheimen Sekte, der sogenannten Sonnentempler. Untersuchungen zeigten, dass die Mehrheit der Menschen ermordet wurde und einige Selbstmord begangen haben. Die Sektenanführer – die sich selbst als göttliche Meister sahen – gaukelten ihren Mitgliedern vor, dass das Ende der Welt nahe und sie die Erde freiwillig verlassen müssten. Vor 25 Jahren war dieser Tag dann da.

Drogenlabor in Les Paccots – 11. November 1985

Im Chalet L'armailli im freiburgischen Touristenort Les Paccots wird ein geheimes Drogenlabor entdeckt. Im Labor wandelten die Drogenproduzenten Morphin in Heroin um. 10 Kilogramm der Droge im Wert von 100 Millionen Franken konnten Beamte sicherstellen. Insgesamt wurden im Labor über 300 Kilogramm des Rauschgifts hergestellt und weiterverkauft. Es war damals der grösste aufgedeckte Drogenfall der Schweiz.

Die Morphin-Basis kam per Lastwagen aus dem Libanon und hätte nach der Verarbeitung in die USA weiterverfrachtet werden sollen. Hinter dem Coup steckte die internationale Mafia French Connection. Sechs Personen wurden verhaftet und zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Banditen von Matran – 12. Dezember 1961

«Les bandits de Matran» lautete die Schlagzeile der Zeitungen am 13. Dezember 1961 – ein Fall, den die ganze Westschweiz schockierte. Die Geschichte begann schon zwei Tage zuvor. Das Einbrechertrio, bestehend aus Charles Besse (21), Joseph Huser (41) und Emile Roux (32), überfiel die Kantonalbank in Romont FR. Am nächsten Morgen überfallen die Männer auch noch den Bahnhof in Matran. Dabei kommt es zur Eskalation: Der Bahnhofsvorsteher wehrt sich und der 21-jährige Besse schiesst dem Mann in den Bauch.

Das Trio flüchtet ins Wallis und begeht verschiedene Einbrüche. Als die Männer in den Kanton Freiburg zurückkehren, kommt es zur wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei. 200 Beamte standen damals im Einsatz, um die Räuber zu schnappen. Der jüngste der Bande, der Walliser Besse, wird als Erster geschnappt. Einige Tage später werden gehen auch seine Komplizen ins Netz. Besse und Roux mussten je 14 Jahre ins Gefängnis, Huser erhielt zehn Jahre.

Das Verbrechen von Maracon – 19. Juni 1949

Marie-Thérèse Bovey (18) und Hélène Monnard (17) aus Semsales FR wurden Opfer eines mysteriösen Verbrechens. Ihre Leichen wurden am 19. Juni 1949 in der Gemeinde Maracon VD an einem Waldrand aufgefunden. Während Monnard von einer Kugel in die Brust getroffen worden war, wies Bovey eine tödliche Schussverletzung unterhalb der Schulter auf. Die beiden Frauen wurden laut der Kantonspolizei in der Nähe des Fundortes getötet. Obschon im Verlaufe der Jahre immer wieder Verdächtigte vernommen wurden, konnte der Täter bis heute nicht geschnappt werden. 1969 wurde der Fall ergebnislos zu den Akten gelegt.

D Hindercheer-Banda – 1935–1939

Die Hindercheer-Banda bestand aus drei Hauptmitgliedern, die knapp vier Jahre lang im Sensebezirk auf Diebestour waren. Zwischen 1935 und 1939 machten sie die Region zu Fuss und auf dem Velo unsicher und verbreiteten Angst und Schrecken. Über 180 Raubüberfälle soll die Bande begangen haben. Der Anfang vom Ende für die Bande begann, als eines der Hauptmitglieder bei einer Polizei Kontrolle aufflog.

(km)