13-Jährige stirbt nach Sturz in Trampolinhalle

Am Sonntag, 9. Februar 2020, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in einer Trampolinhalle in Belp zu einem Unfall gekommen sei.



Gemäss bisherigen Erkenntnissen war ein Mädchen aus noch zu klärenden Gründen gestürzt. Es wurde sofort durch Ersthelfer betreut und anschliessend durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Am Freitag, 14. Februar 2020 erlag das 13-jährige Mädchen aus dem Kanton Bern dort ihren schweren Verletzungen.

