14-Jähriger stirbt nach Unfall mit Pistole

Es passierte am Donnerstagabend um 23 Uhr im Untergeschoss einen Hauses in Bösingen FR. Wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt, haben zwei 14-Jährige mit einer Pistole hantiert. «Es löste sich ein Schuss, der einen der beiden in die Brustgegend traf», sagt Kommunikationschef Martial Pugin.



Trotz sofortigen Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der Teenager noch vor Ort. Es wurde eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Tatumstände zu klären. «Aus Rücksicht auf die Familie und wegen der laufenden Ermittlung machen wir keine weiteren Angaben.»

(bla)