16-Jährige ertrinkt in Berner Aare

Die Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr alarmiert, weil in der Aare in Bern eine leblose Person im Wasser trieb. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und fanden beim Engehalde-Stauwehr die Leiche einer jungen Frau im Fluss vor. Bei der Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um eine 16-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Laut Polizei war die Jugendliche kurz zuvor als vermisst gemeldet worden. Sie war oberhalb des Bärengrabens zum Schwimmen in die Aare gestiegen. Gemäss bisherigen Kenntnissen sei von einem Unfall auszugehen, schreibt die Polizei.

(km)