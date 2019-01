17-Jähriger beging mehrere Raubüberfälle

Die Kantonspolizei Bern konnte einen 17-Jährigen ermitteln, der insgesamt fünf Raubüberfälle, vier Einbruchdiebstähle und zwei Einschleichdiebstähle verübt haben dürfte. Zwischen Dezember 2017 und Oktober 2018 soll er die Delikte begangen haben.

Am 11. September 2018 wurde der Brasilianer nach einem Einbruchdiebstahl in einem Kiosk an der Fellerstrasse in Bern kontrolliert. Dieser konnte als mutmasslicher Täter identifiziert werden. Nach weiteren Ermittlungen stellte die Kapo Bern fest, dass der 17-Jährige wohl noch weitere Delikte verübte. Er wird beschuldigt, vier Tankstellen und einen Kiosk ausgeraubt und überfallen zu haben.

Mehrere Verbechen

Des weiteren beging der junge Mann drei Einbruchdiebstähle – zwei im Kiosk an der Fellerstrasse und einen in einem Restaurant in Köniz. Die Einschleichdiebstähle wurden zum einen in eine Wohnung in Niederwangen in der Gemeinde Köniz und zum anderen in ein Detailhandelsgeschäft in Bern verübt.

Der Deliktsbetrag beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Die Polizei geht davon aus, dass teilweise weitere Täter beteiligt waren. Zwei mutmassliche Komplizen konnten identifiziert werden. Weitere Ermittlungen sind am Laufen. Der 17-Jährige wird sich nun vor Gericht verantworten müssen.

