19-Jähriger prallt mit 1,7 Promille in Betonmauer

Ein 19-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Starrkirch-Wil sein Auto gegen eine Betonwand gefahren, nachdem er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Er hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt. Auch ein Drogentest verlief positiv. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm dem Schweizer den Fahrausweis weg.



(sda)