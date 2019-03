Edel-Harley ausgeliehen und nie mehr gesehen

Der Töff sorgte bereits vor seiner Fertigstellung für Aufsehen in der Custom-Bike-Szene: Hobbymechaniker P.L.* (32) nahm eine 1943er Harley-Davidson WLC komplett auseinander und baute sie mit edlen neuen Teilen wieder zusammen. Im Januar 2018 sagte L., der damals nebenberuflich eine Garage betrieb, zu 20 Minuten: «Der Töff hat bereits einen glücklichen Besitzer – es war eine Auftragsarbeit.»

Ein Schwindel, wie sich nun herausstellte. Bei 20 Minuten meldete sich der Besitzer A.F.* (52), der den Töff von L. kaufte – jedoch nicht als Auftragsarbeit: «Ich habe ihn bereits im November 2017 auf dem Betreibungsamt ersteigert», sagt er. L. war offenbar in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Für das Schmuckstück zahlte F. 5200 Franken. «Ein Schnäppchen», sagt der Töff-Fan. Den wahren Wert der liebevoll aufgebauten Maschine schätzt er auf an die 25'000 Franken.

«Gutmütig und blauäugig»

Doch die Freude war von kurzer Dauer. Kurz nach der Versteigerung stand L. beim neuen Besitzer auf der Matte und wollte seine Maschine wiederhaben. «Er sagte mir, der Töff sei sein Baby und habe in der Szene für viel Aufsehen gesorgt», sagt F. Auch gegenüber 20 Minuten hatte L. die Hoffnung geäussert, dass die umgebaute Harley ein Sprungbrett für ihn werden könne: «Es wäre natürlich toll, mein Hobby zum Beruf zu machen», sagte er damals.

F. hatte Mitgefühl mit L. Dem «flotten Giel» müsse man eine Chance geben, habe er zu sich gesagt: «Jedem kann es mal schlecht ergehen.» Also setzte er einen Kaufvertrag auf: 6000 Franken verlangte er für den Rückkauf des Motorrades – ein mehr als fairer Deal. L. unterzeichnete den Vertrag, der 20 Minuten vorliegt, am 5. Dezember 2017.

Noch bat L., die Harley ausleihen zu dürfen, um für den Artikel von 20 Minuten mit ihr zu posieren. F. tat ihm den Gefallen – und stellte ihm den Töff danach noch weitere Male für Promo-Zwecke zur Verfügung. «Ich war gutmütig und blauäugig», sagt F. heute selbstkritisch.

«Bis heute keinen Rappen gesehen»

Nachdem L. im Juni 2018 die Maschine am Hangar-Rockin'- Festival in St. Stephan ausgestellt hatte, kam sie nicht mehr zu F. zurück. Wann immer er sich bei L. über den Verbleib des Bikes erkundigte, sei er mit fadenscheinigen Ausreden abgespeist worden, etwa damit, dass L. gerade über kein Fahrzeug für den Transport verfüge.

Nach einigen Wochen riss F. der Geduldsfaden: Er kündigte L. an, dass er den Töff am Wochenende mit einem Minibus abholen werde. «Ich war bereits auf halber Strecke, da rief er mich an und meinte, die Harley sei aus seiner Werkstatt verschwunden», sagt F. Schliesslich stellte er den Schuldner vor die Wahl: Entweder das Motorrad oder die 6000 Franken. L. gelobte, den Töff in monatlichen Raten abzubezahlen. «Ich habe aber bis heute keinen Rappen gesehen», sagt F.

Im vergangenen Januar hat er nun die Polizei informiert und L. betrieben. Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass in diesem Zusammenhang eine Meldung eingegangen sei. Allerdings handle es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit. «Aus Personen- und Datenschutzgründen können wir uns nicht weiter zur Angelegenheit äussern», heisst es auf Anfrage.

L. war für 20 Minuten weder telefonisch noch über Facebook erreichbar.

*Namen der Redaktion bekannt

