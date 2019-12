20-Jähriger prallt mit Auto in Felsen

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Hauptstrasse bei Trimbach SO ein schwerer Unfall. Ein 20-Jähriger verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Felsen. Er verletzte sich durch den Unfall «mittelschwer» und musste mit der Ambulanz für weitere Abklärungen ins Spital gebracht werden. Die Hauptstrasse zwischen Trimbach und Hauenstein-Ifenthal war während der Bergungsarbeiten für kurze Zeit gesperrt.

(rc)