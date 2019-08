28-jährige Walliserin holt den Weltrekord

«Ich bin superglücklich, dass mein Rekord endlich bestätigt wurde», sagt Yael Margelisch. Am 1. Mai bildete ihr 264-Kilometer-Flug über den französischen Alpen ein geschlossenes Dreieck.

Der Startpunkt war in St. Hilaire in Frankreich. Von dort aus flog die 28-jährige Paragliderin nach Chambéry und dann bis nach Gap. 9,5 Stunden später war sie an ihrem Ziel angekommen und ein fast perfektes Dreieck geflogen. Margelisch hat den Weltrekord aus dem Jahr 2016 um 40 Kilometer überboten.

Die Fédération Aéronautique Internationale hat ihren Weltrekord vom 1. Mai nun anerkannt.

Yael Margelisch bei ihrem Flug über den französischen Alpen



(km)