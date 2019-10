29-Jähriger in 50er Zone mit 114 km/h geblitzt

Die Solothurner Polizei hat einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 29-jährige Schweizer wurde am Freitag in Riedholz in einem Baustellenbereich mit 114 km/h geblitzt. Sein «Billett» ist der Mann los.

Erwischt wurde der Raser bei einer Geschwindigkeitskontrolle kurz nach 21 Uhr an der Baselstrasse in einem Bereich, wo höchstens eine Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde (km/h) erlaubt ist, wie die Solothurner Polizei am Samstag mitteilte.

Gegen den Mann wird ein Verfahren nach den Bestimmungen der Raserstrafnorm eröffnet.

(fss/sda)