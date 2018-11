YB-Fans legten Verkehr in Manchester lahm

3000 YB-Fans nahmen am Dienstagabend das Old Trafford in Manchester in Beschlag – während des Champions-League-Abends fand dort erneut eine gigantische Berner Fussballparty statt. Nicht einmal die knappe Niederlage in letzter Sekunde konnte das gelb-schwarze Fussballfest trüben.

Bereits vor Anpfiff war die Party losgegangen: Die 3000 Berner marschierten gemeinsam zum Stadion. Dabei wurden sie von insgesamt 16 Polizei-Vans und weiteren Streifenwagen begleitet.

«Fans brought rush hour traffic to a standstill»

Dieser YB-Fanmarsch führte in der englischen Stadt für einen kurzzeitigen Kollaps: Laut lokalen Medien brachten die über 3000 marschierenden Fans den dortigen Feierabendverkehr zum Erliegen. Manchester Evening News schrieb so etwa: Die tausenden Fans brachten den Rush-Hour-Verkehr zum Stillstand.

Bereits im Voraus wurden die Leute aus Manchester vor einem möglichen YB-Chaos gewarnt. Gar forderten örtliche Verkehrsbetriebe die Bevölkerung auf, am Dienstag von zu Hause aus zu arbeiten. Geschäftsinhaber wurden geraten, die Geschäfte am frühen Nachmittag zu schliessen.

BBC lobt Berner Fans

Doch die Stimmung der Berner konnte nichts und niemand trüben. Im Gegenteil: Im englischen Stadion gab es für die Berner Supporter kein Halten mehr und sie sorgten damit für grossartige Stimmung. Sogar die eingefleischten ManU-Fans seien von den Bernern in den Schatten gestellt worden, meint der britische Mediendienst BBC: «Die Atmosphäre während des Spiels wurde hauptsächlich von den 3000 angereisten Young Boys-Fans geschafft, die mit passenden gelben Jacken ausgestattet waren und nicht aufhörten zu singen.»





(miw)