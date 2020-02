33-jähriger Mann mit Stichwunden gefunden

Zwei Unbekannte griffen am Samstagabend einen Mann in Olten an und verletzten diesen. Wie die Kapo Solothurn mitteilt, wurde das 33-jährige Opfer später in einer Wohnung am Fustligweg mit Stichverletzungen aufgefunden. Der Mann musste mit der Ambulanz hospitalisiert werden: «Gemäss aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr», so Kapo-Sprecher Bruno Gribi.

Von den mutmasslichen Tätern fehlt bisher jede Spur. Derzeit würden Ermittlungen zur Täterschaft, zu den Hintergründen und zum Tatablauf laufen, so Gribi: «Ermittelt wird in alle Richtungen.» Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die verdächtige Beobachtungen im fraglichen Gebiet gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.





(cho)