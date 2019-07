Berner Grand-Hotel wurde zum Spottpreis verkauft

351'000 Franken, haben die neuen Besitzer für das historische Palace-Hotel ausgegeben. Im Preis inbegriffen waren nicht nur das historische Hotel selbst, sondern auch die Dependance und das Personalhaus. «Wir haben kein schlechtes Gewissen wegen dem Preis», sagt der Präsident von Palace Avenir AG, Peter Wirth, gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. «Was rausgekommen ist, ist ein Kompromiss». Für besagte Summe kann man in Mürren ein Grundstück mit 350 Quadratmetern erwerben. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung kostet um die 450'000 Franken.

Bereits im November 2018 wechselte das ehemalige Prunk-Hotel den Besitzer, doch lange war unklar, wie teuer das Objekt verkauft wurde. Das SRF Regionaljournal musste sich beim Obergericht des Kantons Bern die Einsicht in die Details des Palace-Hotel-Kaufs hart erkämpfen.

Niemand wollte das Hotel kaufen

Das älteste Palace-Hotel der Schweiz musste 2008 seine Türen schliessen. 2013 ging es bankrott. Das Berner Konkursamt versuchte vergangenes Jahr, das bankrotte Hotel für mindestens eine Million Franken zu versteigern. Jedoch ohne Erfolg; niemand wollte das älteste Palace-Hotel der Schweiz kaufen.

Nach der erfolglosen Versteigerung kam es zum Freihandverkauf. Die Palace Avenir AG kaufte im November 2018 die Immobilie dem Konkursamt ab. Laut den Angaben der neuen Besitzer gab es keine weiteren interessierten Käufer am Objekt.

Kein Profit für den Kanton

Beim Kaufpreis von 351'000 Franken geht der Kanton Bern leer aus. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten der mehrjährigen Verwaltung vom Konkursamt und die Schulden der früheren Besitzer durch den Kaufpreis nicht gedeckt werden können.

«Das Palace-Hotel ist kein Einzelfall»

Urs Wagenseil, Tourismusexperte an der Hochschule Luzern, sagt zum Schnäppchenkauf des Hotels aus der Belle Epoque: «Das Palace ist kein Einzelfall». Es sei ein Zeichen der Probleme, die es in der Hotel-Branche seit den 90er-Jahren gibt. Dieser Fall sei sehr publikumswirksam, da der Preis massiv unter dem eigentlichen Wert liegen würde und weil das öffentliche Interesse an diesem historischen Objekt sehr gross sei. Solche Fälle würden jedoch öfters vorkommen, als dies die Öffentlichkeit mitbekomme.

Warum das ehemalige Luxushotel zu einem solch günstigen Preis verkauft werden musste, hat verschiedene Gründe, so Wagenseil: «Etwa der Standort des Objekts, die Nachbarschaft, aber auch betriebsökonomische Faktoren.» Diese seien jedoch von Objekt zu Objekt unterschiedlich und seien nicht verallgemeinerbar.

(km)