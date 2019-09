Wer hat Valentim D. (58) gesehen?

Der 58-Jährige Valentim D. machte sich am letzten Samstagnachmittag allein auf zu einer Wanderung. Diese begann in Freiburg. Dort wurde der Mann auch zuletzt gesichtet. Am Abend tauchte er dann nämlich nicht wieder auf, woraufhin seine besorgte Familie die Polizei verständige.

Die Kapo Freiburg sucht nun nach dem Vermissten – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Valentim D. ist 1,65 Meter gross, hat eine kräftige Statur und graue Haare. Am Tag seines Verschwindens trug er möglicherweise ein graues T-Shirt, blaue Jeans und schwarz-grüne Schuhe. Ausserdem hatte er einen Tarnrucksack bei sich, auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Valentim D. spricht Französisch und Portugiesisch. Auch sei der 58-Jährige Diabetiker. Die Polizei vermeldet dazu besorgt: «Der Vermisste hatte seine Medikamente nicht genommen.»

Wer Angaben zum vermissten 58-Jährigen machen kann, soll sich bei der Polizei unter 026 304 17 17 oder sich mit dem nächsten Polizeiposten in Verbindung setzen.



(km)